Пожертвовать на благотворительность без денег: в Минске пройдет Онкомарафон

Бег уже не первый сезон набирает популярность у минчан. Компания Takeda и белорусский портал TUT.BY предлагают совместить здоровую привычку и доброе дело: пробежать пять километров в рамках «Онкомарафона». Вырученные от него средства будут перечислены в благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» для детей с онкогематологическими заболеваниями.

Забег начнется 19 августа в 10:00, маршрут пройдет вдоль парка Победы. Количество участников ограничено: 3000 человек. Участие в марафоне — бесплатное.

За каждого участника, пробежавшего 5 километров, компания Takeda перечислит 5 белорусских рублей в благотворительный фонд «Прикосновение жизни».





Для участия в добром марафоне необходимо зарегистрироваться по ссылке и заранее получить нагрудный номер. Сделать это можно непосредственно перед самим стартом (с 08:00 до 09:20) или же за день до него, по адресу ул. Фрунзе, 7 (с 12:00 до 18:00).

Важно: регистрироваться могут только лица старше 18 лет, в остальном (кроме состояния здоровья) ограничений от организаторов нет.

Результаты участников забега фиксироваться не будут: все-таки это не настоящая «марафонская» дистанция. Зато каждый сможет своим делом оказать помощь людям, которые в ней остро нуждаются, тем самым и обозначить свою гражданскую позицию. Повторим: участие в «Онкомарафоне» абсолютно бесплатное.

Кстати, ограничиваться инициативой компании Takeda не стоит. Даже если вы не любите бегать или не можете поучаствовать в марафоне, у вас все равно есть шанс помочь: пожертвовать любую сумму на расчетный счет фонда «Прикосновение к жизни» с пометкой «На лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями».

Расчетный счет для благотворительных пожертвований: BY79 AKBB 3015 0338 2253 2530 0000 (бел.руб), филиал № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21514, УНН 194 900 759, ОКПО 37 818 824, г. Минск, ул. Сурганова, 47а.

Добрые дела маленькими не бывают!



