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В День кошек в сморгонских яслях-саду №10 малыши рассказывали о своих домашних питомцах

10.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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8 августа в государственном учреждении образования «Ясли-сад №10 г. Сморгони» проходил День кошек, посвящённый Всемирному Дню кошек.

В День кошек в сморгонских яслях-саду №10 малыши рассказывали о своих домашних питомцах

Наши ребята отгадывали загадки о этих пушистых, ласковых животных, читали сказки, рассматривали картинки с изображением разных пород кошек, играли в весёлые игры и даже рисовали это удивительное животное.

Сходили ребята на подворье в гости к кошке Мурке. Погладили её, поздравили с праздником, прочитали стихи.

С удовольствием ребята рассказывали о своих домашних питомцев.

Не забыли вспомнить и про правила поведения и с домашними кошками, и с дворовыми.

В День кошек в сморгонских яслях-саду №10 малыши рассказывали о своих домашних питомцах

В День кошек в сморгонских яслях-саду №10 малыши рассказывали о своих домашних питомцах

В День кошек в сморгонских яслях-саду №10 малыши рассказывали о своих домашних питомцах

Мы надеемся, что наши воспитанники всегда будут помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили, и никогда не обидят ни одну кошку.

Наталья МУРАШКО, заместитель заведующего по основной деятельности.

 
 
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8 августа в государственном учреждении образования «Ясли-сад №10 г. Сморгони» проходил День кошек, посвящённый Всемирному Дню кошек.
 
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