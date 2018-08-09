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В День кошек в сморгонских яслях-саду №10 малыши рассказывали о своих домашних питомцах
10.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
8 августа в государственном учреждении образования «Ясли-сад №10 г. Сморгони» проходил День кошек, посвящённый Всемирному Дню кошек.
Наши ребята отгадывали загадки о этих пушистых, ласковых животных, читали сказки, рассматривали картинки с изображением разных пород кошек, играли в весёлые игры и даже рисовали это удивительное животное.
Сходили ребята на подворье в гости к кошке Мурке. Погладили её, поздравили с праздником, прочитали стихи.
С удовольствием ребята рассказывали о своих домашних питомцев.
Не забыли вспомнить и про правила поведения и с домашними кошками, и с дворовыми.
Мы надеемся, что наши воспитанники всегда будут помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили, и никогда не обидят ни одну кошку.
Наталья МУРАШКО, заместитель заведующего по основной деятельности.
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8 августа в государственном учреждении образования «Ясли-сад №10 г. Сморгони» проходил День кошек, посвящённый Всемирному Дню кошек.
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