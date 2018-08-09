Засушило, залило, сожгло. Это лето глазами метеорологов, лесников, МЧС и аграриев

На Гомельщине этим летом один метеорологический рекорд идет вслед за другим. Сухой апрель, аномально жаркие май и начало июня, заливший все вокруг июль. Специалисты рассказали, как экстремальные погодные условия сказались на реках, лесах и урожае.





Как сообщили TUT.BY в «Гомельоблгидромет», климатическое лето в этом году началось очень рано, 29 апреля. Это раньше многолетних сроков на 20−25 дней. Рекордным выдался май, который оказался теплее на 3−4 ºС. Причем по данным ряда метеостанций (Мозырь, Житковичи, Октябрь, Жлобин) таким он выдался впервые за весь период наблюдений.

А вот температурный режим июня-июля был близким к климатической норме. В течение 4−5 дней максимальная температура воздуха составила +30 ºС и выше, что тоже в пределах многолетних показателей.

Начало лета оказалось не только жарким, но и засушливым. С апреля по вторую декаду июня по территории области наблюдался дефицит осадков. В Октябрьском и Житковичском районах было зафиксировано опасное агрометеорологическое явление — почвенная засуха, в Жлобинском — атмосферная засуха.





Зато с конца июня Гомельщину стало заливать. Во многих районах наблюдались сильные дожди. Под воду уходили улицы, дороги, она пробиралась в дома.

Так 14 июля в Житковичах всего за 1 час 45 минут выпало 56 мм осадков, при месячной норме 90 мм. 21 июля в Гомеле — за 10 часов вылилось 73 мм. Короткий 15-минутный, но мощный ливень 25 июля затопил Жлобин — выпало 32 мм осадков.





Для аграриев убийственным выдалось начало лета. Два месяца без дождей сказались на урожае.

В Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию по Гомельской области сообщили, что в регионе от засухи погибло 70 тыс. га будущего урожая. Сгоревшее зерно убирали на сенаж, а поля пересевали однолетними кормовыми сельхозкультурами. Всего было засеяно 130 га.

В конце июня пошли спасительные дожди. Но кто ж просил столько! В итоге к началу уборочной поля были залиты. Не везде смогла пройти техника. Все это сказалось на темпах уборочной кампании, в которой, как известно, каждый час на счету. Убытки в рублях подсчитают позже.





С начала пожароопасного периода (в этом году он начался уже в апреле) в регионе было зафиксировано 94 лесных пожаров. Сгорело более 200 га леса. В прошлом году эта цифра была меньше в разы (44 случая на площади 34 га), привели невеселую статистику в Гомельском ГПЛХО.

Непростая ситуация с пожарами в природных экосистемах, сообщили в МЧС. Из-за высокой температуры воздуха и малого количества осадков их количество резко возросло. Во время тушения одного из них в Жлобинском районе погиб 26-летний пожарный.

По состоянию на 9 августа на территории области произошло 180 пожаров в экосистемах на общей площади более 166 га (за этот же период прошлого года было зафиксировано 118 пожаров на общей площади 62 га).





Впереди еще две трети августа, который, по прогнозам метеорологов, также ожидается сухим и теплым.