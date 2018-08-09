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Температурные рекорды,"сгоревший" урожай и лесные пожары. Как Гродненщина переживает жаркое лето

10.08.2018 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Жаркая погода в этом году пришла в Беларусь рано — уже в начале мая в стране фиксировали температурные рекорды и обновлялись температурные максимумы дня за весь период метеонаблюдений на территории страны. Надеяться на более прохладное лето не приходилось.


По словам инженера-синоптика Гродненского филиала Гроднооблгидромета Елены Зволимбовской, июнь и июль в регионе были теплее на 2ºС климатической нормы.

 — Такой и более теплый июнь бывает примерно один раз в 6 лет. За этот месяц в среднем по Гродненской области выпало 21 мм осадков (при месячной норме - 78 мм). Такой сухой июнь наблюдался впервые за 73 года метеонаблюдений.

Было так засушливо, что во второй половине июня обмелел даже Неман. Здесь было приостановлено судоходство.

А вот в июле было дождливо: выпало 134 мм. Это 156% климатической нормы. Такой и более влажный июль, по словам специалиста, наблюдается примерно один раз в 6 лет. Но и этот месяц был выходил за пределы нормы.

— В июле 2018 года наблюдался преимущественно повышенный температурный режим с превышающим норму количеством осадков. Среднемесячная температура воздуха составила +20°С, что на 2 °C выше климатической нормы и на 3 °C теплее июля прошлого года. Такой и более теплый июль бывает примерно 1 раз в 5 лет, — говорит Елена Зволимбовская.


Конечно, такая погода не могла не повлиять на рост сельскохозяйственных культур.

Аграрии Гродненщины тревогу забили в конце июня. К тому времени осадков не было почти два месяца. Из-за этого возникли проблемы с заготовкой кормов. Пришлось скосить свыше 30 тысяч гектаров полей. На их место посеют новые быстрорастущие и устойчивые к недостатку влаги культуры (редьку, горчицу, просо). Все это пойдет на заготовку кормов. Насколько сильно повлияла жарка погода на урожай этого года — покажет уборочная компания, которая сейчас в самом разгаре.

Кстати, в Гродненской области самый жаркий июнь в послевоенные годы был в 1999 год со среднесуточной температурой воздуха +19,4, что на 4 °C теплее нормы. Абсолютный максимум температуры воздуха за весь период метеонаблюдений в Гродно +34,0 в 1972 году 13 июня. Абсолютный минимум температуры воздуха в Гродно -0,7 в 1977 году второго июня.
Самый жаркий июль был в 2001, 2006 и 2010 годах со среднесуточной температурой воздуха на 4 °C градуса теплее нормы и составляла +21…+22°С. Абсолютный максимум температуры воздуха в июле за весь период метеонаблюдений в Гродно +35,7 был в 1959 году 13 июля. А вот август в регионе побил все рекорды в 1992 году. 29 числа температура воздуха составила +36,2°С.

Из-за жары в начале лета в Гродненской области полностью запретили посещение лесов. Сейчас этот запрет снят, но лесники несут дежурство в усиленном режиме.

 — За этот год в регионе было 37 лесных пожаров. Выгорело примерно 66 гектаров леса, — говорит заместитель генерального директора Гродненского производственного лесохозяйственного объединения, главный лесничий Эдуард Лигер. — Конечно, от такой жары лес страдает. Деревья, которым сейчас 60−120 лет, раньше не испытывали таких температур. Отсюда и различные бактериальные заболевания, и короед.

Специалист рассказывает, что самый большой верховой пожар в этом году был в Новогрудском районе, когда сгорело около пяти гектаров леса. Потушили.

Каждый год лесники проводят профилактику лесных пожаров. Например, делают новые и обновляют уже существующие противопожарные разрывы, а если объявлен повышенный уровень пожарной опасности ставят шлагбаумы на въезды в лесные массивы.


 — Но люди все равно идут в лес. Хотя при жаркой погоде там делать нечего. Объясняем, проводим беседы, — говорит Эдуард Лигер.

И добавляет, что тушат лесные пожары — лесники. Именно к ним надо обращаться за помощью, если заметили огонь в лесу.

МЧС же занимается тушением пожаров в природных экосистемах.

— С начала года было зафиксировано 179 случаев таких возгораний. Сухой растительности выгорело порядка 67 гектаров. Самая частая причина заключается в том, что люди сами начинают поджигать траву, а потом не могут справиться с огнем, — рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.

А вот мора рыбы в Гродненской области не было. Специалисты Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды говорят, что мониторят ситуацию в водоемах региона, особенно в тех, которые подвержены замориванию.

Правда, в начале лета жители Дятловского района жаловались на мор рыбы в деревне Ивезянка. Подозревали выбросы крахмального завода. На место выезжала комиссия. Ничего сверхъестественного не увидели — никаких сбросов. Скорее всего, на мор рыбы повлияла жаркая погода и особенности водоема — там практически нет проточности, плюс гниение — жара тогда стояла целый месяц.

 
Теги: Гродно
 
 
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Жаркая погода в этом году пришла в Беларусь рано - уже в начале мая в стране фиксировали температурные рекорды и обновлялись температурные максимумы дня за весь...
 
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