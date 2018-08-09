В этом году на Витебщине животные в полтора раза чаще заболевают бешенством

За семь месяцев 2018 года в Витебской области выявили 53 бешеных животных. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2017-го, когда зарегистрировали 35 случаев, сообщает областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Лиса на улице Титова в Витебске. Фото: vk.com/mm69_mirnaya

Лидирует по количеству заболеваний бешенством у животных Бешенковичский район — там выявили 20 случаев. В Сенненском районе их было 12, в Оршанском — 6, в Чашникском — 5, в Толочинском — 4, в Ушачском — 2, в Витебском, Городокском, Лепельском и Поставском районах — по одному.

Чаще всего болеют бешенством дикие звери. В этом году на них приходится 34 случая (64,2% заболеваний). Количество заболевших бешенством домашних животных (собак и кошек, включая безнадзорных) практически не изменилось по сравнению с прошлым годом (13 случаев).

В 2018 году зарегистрировали 6 случаев заболеваемости бешенством среди сельскохозяйственных животных (4 коровы, коза и овца).

Дикие животные нередко заходят в Витебск. Так, недавно жители улицы Титова сфотографировали разгуливающую по городу лису.