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В этом году на Витебщине животные в полтора раза чаще заболевают бешенством
10.08.2018 09:30 — Новости Общества | Tut.by
За семь месяцев 2018 года в Витебской области выявили 53 бешеных животных. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2017-го, когда зарегистрировали 35 случаев,
Лидирует по количеству заболеваний бешенством у животных Бешенковичский район — там выявили 20 случаев. В Сенненском районе их было 12, в Оршанском — 6, в Чашникском — 5, в Толочинском — 4, в Ушачском — 2, в Витебском, Городокском, Лепельском и Поставском районах — по одному.
Чаще всего болеют бешенством дикие звери. В этом году на них приходится 34 случая (64,2% заболеваний). Количество заболевших бешенством домашних животных (собак и кошек, включая безнадзорных) практически не изменилось по сравнению с прошлым годом (13 случаев).
В 2018 году зарегистрировали 6 случаев заболеваемости бешенством среди сельскохозяйственных животных (4 коровы, коза и овца).
Дикие животные нередко заходят в Витебск. Так, недавно жители улицы Титова сфотографировали разгуливающую по городу лису.
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Чаще всего болеют бешенством дикие звери. В этом году на них приходится 34 случая (64,2% заболеваний).
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