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Жара и немного дождя. Погода в Могилеве в выходные

10.08.2018 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящие выходные в Могилеве будут жаркими и немного дождливыми. И все же солнца будет больше. По предварительным данным, предстоящая неделя будет такой же: теплой, преимущественно солнечной, с редкими небольшими дождями.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 10 августа, будет солнечно и тепло — до +26°С.

В субботу максимальная температура воздуха составит +27°С. Будет также солнечно, но весь день прогнозируют порывистый ветер до 12 м/с.

В воскресенье, 12 августа, будет облачно. Днем возможна гроза, в течение суток — местами небольшие дожди. Похолодает до +21°С.

В понедельник также будет максимум +21°С, облачно с прояснениями. До полудня прогнозируют порывистый ветер до 13 м/с.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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В воскресенье возможна гроза. А на следующей неделе будет тепло и, в основном, солнечно. Но это неточно.
 
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