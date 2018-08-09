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Нанес ущерб на 10 миллионов долларов. В Речице осудили хакера, которого поймало ФБР

10.08.2018 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Microsoft оценил ущерб от действий хакера, это житель Речицы Сергей Ярец, в 10 миллионов долларов. В бюджет Беларуси обвиняемый вернул 11 тысяч белорусских рублей — это прибыль, полученная преступным путем. Суд приговорил его к штрафу в 2940 рублей. Но штраф он выплачивать не будет — ибо шесть месяцев отсидел в СИЗО.


В ноябре 2017 года в Речице прошла спецоперация с участием ФБР и Следственного комитета Беларуси. Был задержан 33-летний Сергей Ярец. Долгие годы он скрывался под ником Ar3s и стоял за крупнейшим и старейшим ботнетом Andromeda .

Информатор ФБР имел ник Джигурда

Белорус продавал вредоносное программное обеспечение и администрировал форумы, где обсуждали, как совершать киберпреступления. Сотрудники ФБР США купили у него вредоносное программное обеспечение. Исходный код этой программы был проверен специалистами в области информационной безопасности, которые дали заключение о его вредоносности. Кстати, ник у информатора ФБР был Джигурда.

В октябре 2016 года корпорация Microsoft сообщила, что указанным программным обеспечением ежемесячно заражается от трех до четырех миллионов компьютеров по всему миру. Ущерб компания оценила в 10 миллионов долларов.

«В США я не поеду. Наверное, и в европейские страны тоже», — сказал обвиняемый.

Обвинение смягчили через «неоценимую помощь следствию»

9 августа суд Речицкого района завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Ярца. На последнем заседании подсудимый представил квитанцию, что уплатил 11 тысяч рублей — доход от преступной деятельности.

Первоначально ему инкриминировалась часть 2 статьи 354 Уголовного кодекса — разработка компьютерных программ или внесение изменений в существующие программы с целью несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации информации с тяжелыми последствиями. Санкции — до 10 лет лишения свободы. На следствии дело было переквалифицировано на первую часть, по которой максимальный срок — два года лишения свободы.


Адвокат Анна Дакутько подчеркнула, что следствие было уникально тем, что обвиняемый не просто рассказывал о своем участии в совершении преступления и активно помогал следствию, но в определенной степени консультировал следователей — как и что нужно делать, чтобы разоблачить его.

«Это тот преступник, оказавший неоценимую помощь следствию. Следователь был высококвалифицированный, продвинутый, но даже его знаний было недостаточно. И Сергей ему рассказывал, как против себя найти доказательства», — говорит Анна Дакутько.

Она уверена: ее подзащитного нужно использовать максимально выгодно в интересах страны, особенно сейчас, под брендом IT.

Адвокат утверждает, что Сергей — единственный, кого в Беларуси «брала в плен» ФБР. Она обращает внимание — белорусам, а также россиянам, украинцам и казахстанцам Сергей принципиально не делал вреда.

Сам обвиняемый признавался в преступлении, активно сотрудничал со следствием. Смягчает вину то, что обвиняемый раскаялся, способствовал выявлению преступления, добровольно уплатил деньги, полученные преступным путем.


Обвинение в суде поддерживал прокурор Речицкого района Николай Белорусов. Он считает вину Сергея полностью доказанной.

Прокурор просил назначить наказание — два года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Адвокат в прениях отметила, что преступление не представляет опасности для Республики Беларусь, так как обществу и каждому гражданину в отдельности не причинено никакого имущественного или морального вреда.

Прокурор не был согласен с ней.

«Для Республики Беларусь не наступило последствий преступления, но оно носит международный характер. И если у нас никто не пострадал — давайте не будем человека привлекать к уголовной ответственности? Освободить его — это не совсем правильно. Потому что последствия, серьезные, наступили. Факт продажи вредоносных программ был установлен», — возразил Николай Белорусов.

По его мнению, отказ распространять Andromeda на территории Беларуси и стран СНГ — не проявление благородства, а предостережение, чтобы преступника не разоблачили.

Andromeda создал «гений-алкоголик»

В последнем слове Сергей Ярец был лаконичен: вину полностью признаю, раскаиваюсь. В кулуарах он сказал, что вопросы безопасности — его «конек».

На момент задержания житель Речицы работал на три белорусские организации, где занимался защитой корпоративных данных, установлением и налаживанием систем безопасности. Заинтересовался специализированными форумами. Администрировал один из них — делал обзоры программ, технические анализы.

Он говорит, что Andromeda создал другой программист — «гений и алкоголик». Якобы он живет неизвестно где, возможно, в России. Сергей же только делал обзор Andromeda по просьбе программиста. Потом согласился, по просьбе того программиста, быть представителем Andromeda .

«Он сам не управлялся, работы было много, клиентов тоже. Еще часто он уходил в жесткие запои, писал мне потом, просил деньги. Он очень жестко пил, иногда по две недели. Программист от Бога, и сумасшедший, когда напьется», — говорит Сергей Ярец.

Он взял в программиста исходный код — на случай, если тот снова пойдет в запой.

«Исходный код годами лежал у меня на жестком диске. Потом была вот это контрольная закупка от ФБР», — говорит обвиняемый.

Суд признал Сергея Ярца виновным в преступлении и наказал штрафом в размере 120 базовых величин. Поскольку обвиняемый 6 месяцев пробыл в СИЗО, а это приравнивается к лишению свободы, то штраф ему платить не надо.

Известно, что пока мужчина будет работать в местной компании «Телевид» — там он ранее был главным инженером. «Зовут обратно на работу, мол, без тебя никак», — добавил житель Речицы. А потом, говорит, посмотрит — где ему применить свои способности.

 
 
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В ноябре 2017 года в Речице прошла спецоперация с участием ФБР и Следственного комитета Беларуси. Был задержан 33-летний Сергей Ярец. Долгие годы он скрывался под...
 
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