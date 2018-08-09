Итоги работы РУВД за полугодие

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество зарегистрированных уголовно наказуемых деяний увеличилось на 1,6 процента, при среднеобластном снижении на 2 процента. При этом на 5,7 процента увеличилось количество зарегистрированных преступлений по линии уголовного розыска.

Рост числа преступлений по линии уголовного розыска обусловлен увеличением количества краж из дачных домовладений и мобильных телефонов, краж и угонов автотранспорта, мошенничеств, хулиганств.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений по линии уголовного розыска не превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Сократилось количество краж всех форм собственности, в том числе из жилищ граждан, из ручной клади и велосипедов.

В январе-июне отмечается улучшение результативности работы по установлению подозреваемых в совершении преступлений по линии уголовного розыска на 8,7 процента. Установлены подозреваемые по всем фактам убийств, причинения ТТП, изнасилований и разбоев.

В первом полугодии в Борисовском районе отмечено снижение подростковой преступности по оконченным уголовным делам с 33 в 2017 году до 18 преступлений в т.г., снижение составило 45,4%.

Сотрудниками РУВД в текущем году выявлено 99 преступлений в сфере наркоконтроля и противодействия торговле людьми, в том числе 53 относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Выявлено 2 факта организации притонов и 8 фактов распространения порнографических материалов.

Работа ОБЭП Борисовского РУВД в отчетном периоде была ориентирована на выявление тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной направленности в приоритетных сферах экономики, изъятие из нелегального оборота и обращение в доход государства материальных ценностей и денежных средств.

В январе-июне 2018 года выдано 326 разрешений на временное проживание и 74 на постоянное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства. Большинство регистрирующихся в 2018 году иностранцев – граждане Узбекистана – 161, Китая – 155, Российской Федерации – 77, Украины – 60, Азербайджана – 43, Германии – 54.

На территории района совершено 27 учетных дорожно-транспортных происшествий (2017 год – 37), в результате которых 2 человека погибли (10), 30 получили ранения различных степеней тяжести (38).

Реализованные в текущем году управлением внутренних дел Борисовского райисполкома организационно-практические меры позволили обеспечить в районе общественную безопасность, поддержать правопорядок и своевременно реагировать на изменения оперативной обстановки.

Денис Линник, начальник Борисовского РУВД, полковник милиции