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Итоги работы РУВД за полугодие

10.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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 Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество зарегистрированных уголовно наказуемых деяний увеличилось на 1,6 процента, при среднеобластном снижении на 2 процента. При этом на 5,7 процента увеличилось количество зарегистрированных преступлений по линии уголовного розыска.
Рост числа преступлений по линии уголовного розыска обусловлен увеличением количества краж из дачных домовладений и мобильных телефонов, краж и угонов автотранспорта, мошенничеств, хулиганств.
Количество тяжких и особо тяжких преступлений по линии уголовного розыска не превысило показатель аналогичного периода прошлого года.
Сократилось количество краж всех форм собственности, в том числе из жилищ граждан, из ручной клади и велосипедов.
В январе-июне отмечается улучшение результативности работы по установлению подозреваемых в совершении преступлений по линии уголовного розыска на 8,7 процента. Установлены подозреваемые по всем фактам убийств, причинения ТТП, изнасилований и разбоев.
В первом полугодии в Борисовском районе отмечено снижение подростковой преступности по оконченным уголовным делам с 33 в 2017 году до 18 преступлений в т.г., снижение составило 45,4%.
Сотрудниками РУВД в текущем году выявлено 99 преступлений в сфере наркоконтроля и противодействия торговле людьми, в том числе 53 относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Выявлено 2 факта организации притонов и 8 фактов распространения порнографических материалов.
Работа ОБЭП Борисовского РУВД в отчетном периоде была ориентирована на выявление тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной направленности в приоритетных сферах экономики, изъятие из нелегального оборота и обращение в доход государства материальных ценностей и денежных средств.
В январе-июне 2018 года выдано 326 разрешений на временное проживание и 74 на постоянное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства. Большинство регистрирующихся в 2018 году иностранцев – граждане Узбекистана – 161, Китая – 155, Российской Федерации – 77, Украины – 60, Азербайджана – 43, Германии – 54.
На территории района совершено 27 учетных дорожно-транспортных происшествий (2017 год – 37), в результате которых 2 человека погибли (10), 30 получили ранения различных степеней тяжести (38).
Реализованные в текущем году управлением внутренних дел Борисовского райисполкома организационно-практические меры позволили обеспечить в районе общественную безопасность, поддержать правопорядок и своевременно реагировать на изменения оперативной обстановки.

Денис Линник, начальник Борисовского РУВД, полковник милиции

 
 
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Состояние криминогенной обстановки за последние четыре года характеризуется относительной стабильностью по регистрируемым преступлениям.
 
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