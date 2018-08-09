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10 августа

10.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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1876— в Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км)
1897— немецкий химик Ф. Хофман впервые в истории фармакологии синтезировал химически чистую ацетилсалициловую кислоту, известную под названием аспирин
1947— принято постановление Совета Министров БССР и ЦК КП(б)Б об ускорении сселения крестьянских хуторов в колхозные деревни. С этого времени стал распространяться термин «неперспективные деревни»
Кто родился: писатель Михаил Зощенко, актеры Олег Стриженов, Вениамин Смехов, Андрей Краско

 
 
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1876— в Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км)1897— немецкий химик Ф. Хофман впервые в истории...
 
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