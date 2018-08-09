10 августа

1876— в Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км)

1897— немецкий химик Ф. Хофман впервые в истории фармакологии синтезировал химически чистую ацетилсалициловую кислоту, известную под названием аспирин

1947— принято постановление Совета Министров БССР и ЦК КП(б)Б об ускорении сселения крестьянских хуторов в колхозные деревни. С этого времени стал распространяться термин «неперспективные деревни»

Кто родился: писатель Михаил Зощенко, актеры Олег Стриженов, Вениамин Смехов, Андрей Краско