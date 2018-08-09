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Ученые установили, что Спасcкая церковь XII века в Полоцке была гораздо больше
10.08.2018 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Спасо-Преображенская церковь в женском монастыре в Полоцке приоткрывает ученым свои тайны. Исследования храма идут уже несколько лет. Но только сейчас установили первоначальный вид церкви. Несколько столетий назад она была гораздо больше. Специалисты исследуют конструкцию древнего храма. За их работой
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Спасо-Преображенская церковь в женском монастыре в Полоцке приоткрывает ученым свои тайны. Исследования храма идут уже несколько лет. Но только сейчас установили...
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