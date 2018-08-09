Спасо-Преображенская церковь в женском монастыре в Полоцке приоткрывает ученым свои тайны. Исследования храма идут уже несколько лет. Но только сейчас установили первоначальный вид церкви. Несколько столетий назад она была гораздо больше. Специалисты исследуют конструкцию древнего храма. За их работой понаблюдал телеканал «Витебск».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые установили, что Спасcкая церковь XII века в Полоцке была гораздо больше Спасо-Преображенская церковь в женском монастыре в Полоцке приоткрывает ученым свои тайны. Исследования храма идут уже несколько лет. Но только сейчас установили...