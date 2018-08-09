



С 11 августа открывается охота на водоплавающую и болотную дичь: вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана.

Охота разрешена в светлое время суток, способами — из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов (без двигателей либо с выключенными двигателями).

Разрешается использование гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, применение охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых. Допускается безружейная охота с использованием ловчих птиц.

К сведению: допускается добыча только охотничьих зверей или птиц, указанных в охотничьей путевке. Кроме того, при любом законном нахождении в охотничьих угодьях в целях охоты охотникам разрешается также добыча волка, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой, сороки, отстрел бродячих кошек и беспородных собак с использованием способов и орудий охоты, разрешенных для охоты на охотничьих животных, указанных в охотничьей путевке.