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Сезон охоты на болотную и водоплавающую дичь откроется в Беларуси 11 августа

10.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон охоты на болотную и водоплавающую дичь откроется в Беларуси 11 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

С 11 августа по 9 декабря в светлое время суток разрешена охота на болотную и водоплавающую дичь (кроме гусей), а также на вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана.

Разрешенные способы охоты: ружейный с подхода, из засады, с подъезда с маломерных судов. При этом можно использовать гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью. Также допускается охота с помощью охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых, и использование маломерных судов без двигателя или с неработающим двигателем.

 
Теги: Минск
 
 
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10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон охоты на болотную и водоплавающую дичь откроется в Беларуси 11 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного...
 
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