В Европе крупная забастовка пилотов лоукоста Ryanair, отменены 400 рейсов

В Европе началась забастовка пилотов Ryanair. Отменены 400 рейсов, из них 250 — в Германии, сообщает www.dw.com .

Пилоты Ryanair начали наиболее масштабную забастовку в истории ирландской бюджетной авиакомпании. Протестная акция началась в 4 утра пятницы, 10 августа, и продлится 24 часа, подтвердил представитель немецкого профсоюза пилотов Cockpit.

В связи с забастовкой, проходящей в Германии, Бельгии, Швеции, Ирландии и Нидерландах, руководство авиаперевозчика аннулировало около 400 рейсов — каждый шестой из планировавшихся на этот день европейских полетов лоукостера.

При этом больше всего рейсов — 250 — отменили в Германии. Аннулированы практически все рейсы, которые должны были стартовать из немецких аэропортов утром 10 августа. Лишь днем из Германии вновь начнут вылетать самолеты Ryanair, речь идет об обратных рейсах в другие страны, не охваченные забастовкой.

В общей сложности от забастовки пострадают около 55 тысяч пассажиров. Им предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет. Выплату других компенсаций пассажирам руководство Ryanair отклоняет.

Пилоты добиваются повышения заработной платы.

25 и 26 июля бастовали бортпроводники Ryanair. Тогда забастовка также затронула десятки тысяч пассажиров в Европе, были не выполнены порядка 400 рейсов. Из-за сбоев перелетов в Испании на несколько дней застряли белорусы , их приютило белорусское почетное консульство.

Компания Ryanair базируется в Ирландии, выполняет бюджетные перелеты во многие страны мира.