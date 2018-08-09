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Температурные рекорды, засуха и лесные пожары. Как Брестская область переживает жаркое лето 2018
10.08.2018 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Лето еще не закончилось, а лесники, аграрии и спасатели уже подсчитывают ущерб, нанесенный экстремальными погодными условиями лесам, полям и рекам области.
По данным Брестоблгидромета нынешнее лето стало жарче прошлогоднего. Среднемесячная температура по области в июне составила 18,5°С, в июле — 20,0°С. В прошлом году показатели были 17,4°С и 18,2°С соответственно.
В Бресте температурные рекорды в июне обновлялись дважды. 10-го числа воздух в городе прогрелся до 31,3С. Предыдущий температурный максимум на эту дату был зафиксирован в 1988 и 1996 годах, когда столбик термометра поднялся до +30,4°С. Во второй раз Брест забрался на температурный Олимп 21 июня с результатом 30,8°С, побив температурный рекорд 16-летней давности (+30,7°С).
— В июле температурный рекорд по Бресту побит не был, — сообщила начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.
Июль удивлял Брест не жарой, а дождями. 12 июля в городе выпало 80% месячной нормы осадков.
Как сообщили TUT.BY в областном управлении МЧС за два месяца лета в области произошло 100 пожаров в экосистемах. Из них 86 пришлись на июнь. В первый месяц лета произошло 23 лесных пожара на площади 165,5 га. Самый крупный
Щедрый на дожди июль прошел относительно спокойно. Всего зафиксировано 14 пожаров в экосистемах на площади 2,911 га. Пять раз спасатели выезжали на тушение лесных пожаров и трижды — на торфяники. Кроме того зарегистрировано 6 фактов горения травы и кустарников.
На участке «Днепробугводпуть» гидрологическая обстановка спокойная.
— Проектные уровни держатся. Все стабильно, — сообщил TUT.BY генеральный директор предприятия Николай Котецкий.
Как и в прошлом году, первый белорусский круизный теплоход после сезонного падения уровня воды в реке Припять ходит по маршруту «Жемчужина Полесья — 2». Судно выходит из Бреста, идет до шлюза Стахово в Столинском раойне. Там туристы на автобусе едут в Туров Гомельской области и после экскурсий возвращаются на борт. Затем судно разворачивается и следует обратно в областной центр.
В администрации «Днепробугводпути» рассчитывают, что осенью, когда уровень воды поднимется, судно вернется на маршрут «Жемчужина Полесья — 1» и сможет возить туристов по в направлениях Брест-Мозырь, Мозырь — Брест.
Жара сыграла на руку жукам-короедам. Экстремальные погодные условия ослабляют деревья, и они не могут бороться с вредителями самостоятельно. С начала 2018 года поставлено на учет 2332 га усыхающих сосновых насаждений и 172 га еловых.
Максимальное повреждение стволовыми вредителями зафиксировано в южных областях «Брестского лесхоза»: Томашовское, Домачевское, Меднянское лесничества.
Сплошные санитарные рубки проводились на участке в 229,5 га, выборочные — на 776,2 га,
Жара ударила и по сельскому хозяйству региона. По области засуха повредила культуры на площади около 58 тысяч га, сообщил TUT.BY председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Кулак.
Аграрии Брестчины вызов природы приняли достойно и справились с последствиями нехватки влаги:
— Часть [пострадавших посевов] убрали на кормовые цели, часть — на зерно, — отметил собеседник.
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Лето еще не закончилось, а лесники, аграрии и спасатели еще подсчитывают ущерб, нанесенный экстремальными погодными условиями лесам, полям и рекам региона.
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