Температурные рекорды, засуха и лесные пожары. Как Брестская область переживает жаркое лето 2018

Лето еще не закончилось, а лесники, аграрии и спасатели уже подсчитывают ущерб, нанесенный экстремальными погодными условиями лесам, полям и рекам области.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По данным Брестоблгидромета нынешнее лето стало жарче прошлогоднего. Среднемесячная температура по области в июне составила 18,5°С, в июле — 20,0°С. В прошлом году показатели были 17,4°С и 18,2°С соответственно.

В Бресте температурные рекорды в июне обновлялись дважды. 10-го числа воздух в городе прогрелся до 31,3С. Предыдущий температурный максимум на эту дату был зафиксирован в 1988 и 1996 годах, когда столбик термометра поднялся до +30,4°С. Во второй раз Брест забрался на температурный Олимп 21 июня с результатом 30,8°С, побив температурный рекорд 16-летней давности (+30,7°С).

— В июле температурный рекорд по Бресту побит не был, — сообщила начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.

Июль удивлял Брест не жарой, а дождями. 12 июля в городе выпало 80% месячной нормы осадков.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщили TUT.BY в областном управлении МЧС за два месяца лета в области произошло 100 пожаров в экосистемах. Из них 86 пришлись на июнь. В первый месяц лета произошло 23 лесных пожара на площади 165,5 га. Самый крупный разгорелся 20 июня возле деревни Тартаки , Барановичского района и распространился в сторону общевойскового полигона. В тушении огня были задействованы 225 человек, а также техника и вертолет Ми-8. Кроме того в июне зафиксирован 21 пожар на торфянике на площади 5,92 га, а также 42 факта горения травы и кустарников на площади 16,42 га.

Щедрый на дожди июль прошел относительно спокойно. Всего зафиксировано 14 пожаров в экосистемах на площади 2,911 га. Пять раз спасатели выезжали на тушение лесных пожаров и трижды — на торфяники. Кроме того зарегистрировано 6 фактов горения травы и кустарников.





На участке «Днепробугводпуть» гидрологическая обстановка спокойная.

— Проектные уровни держатся. Все стабильно, — сообщил TUT.BY генеральный директор предприятия Николай Котецкий.

Как и в прошлом году, первый белорусский круизный теплоход после сезонного падения уровня воды в реке Припять ходит по маршруту «Жемчужина Полесья — 2». Судно выходит из Бреста, идет до шлюза Стахово в Столинском раойне. Там туристы на автобусе едут в Туров Гомельской области и после экскурсий возвращаются на борт. Затем судно разворачивается и следует обратно в областной центр.

В администрации «Днепробугводпути» рассчитывают, что осенью, когда уровень воды поднимется, судно вернется на маршрут «Жемчужина Полесья — 1» и сможет возить туристов по в направлениях Брест-Мозырь, Мозырь — Брест.

Жара сыграла на руку жукам-короедам. Экстремальные погодные условия ослабляют деревья, и они не могут бороться с вредителями самостоятельно. С начала 2018 года поставлено на учет 2332 га усыхающих сосновых насаждений и 172 га еловых.





Максимальное повреждение стволовыми вредителями зафиксировано в южных областях «Брестского лесхоза»: Томашовское, Домачевское, Меднянское лесничества.

Сплошные санитарные рубки проводились на участке в 229,5 га, выборочные — на 776,2 га, сообщает Брестский лесхоз.

Жара ударила и по сельскому хозяйству региона. По области засуха повредила культуры на площади около 58 тысяч га, сообщил TUT.BY председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Кулак.

Аграрии Брестчины вызов природы приняли достойно и справились с последствиями нехватки влаги:

— Часть [пострадавших посевов] убрали на кормовые цели, часть — на зерно, — отметил собеседник.