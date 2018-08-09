ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Температурные рекорды, засуха и лесные пожары. Как Брестская область переживает жаркое лето 2018

10.08.2018 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лето еще не закончилось, а лесники, аграрии и спасатели уже подсчитывают ущерб, нанесенный экстремальными погодными условиями лесам, полям и рекам области.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По данным Брестоблгидромета нынешнее лето стало жарче прошлогоднего. Среднемесячная температура по области в июне составила 18,5°С, в июле — 20,0°С. В прошлом году показатели были 17,4°С и 18,2°С соответственно.

В Бресте температурные рекорды в июне обновлялись дважды. 10-го числа воздух в городе прогрелся до 31,3С. Предыдущий температурный максимум на эту дату был зафиксирован в 1988 и 1996 годах, когда столбик термометра поднялся до +30,4°С. Во второй раз Брест забрался на температурный Олимп 21 июня с результатом 30,8°С, побив температурный рекорд 16-летней давности (+30,7°С).

— В июле температурный рекорд по Бресту побит не был, — сообщила начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.

Июль удивлял Брест не жарой, а дождями. 12 июля в городе выпало 80% месячной нормы осадков.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщили TUT.BY в областном управлении МЧС за два месяца лета в области произошло 100 пожаров в экосистемах. Из них 86 пришлись на июнь. В первый месяц лета произошло 23 лесных пожара на площади 165,5 га. Самый крупный разгорелся 20 июня возле деревни Тартаки, Барановичского района и распространился в сторону общевойскового полигона. В тушении огня были задействованы 225 человек, а также техника и вертолет Ми-8. Кроме того в июне зафиксирован 21 пожар на торфянике на площади 5,92 га, а также 42 факта горения травы и кустарников на площади 16,42 га.

Щедрый на дожди июль прошел относительно спокойно. Всего зафиксировано 14 пожаров в экосистемах на площади 2,911 га. Пять раз спасатели выезжали на тушение лесных пожаров и трижды — на торфяники. Кроме того зарегистрировано 6 фактов горения травы и кустарников.


На участке «Днепробугводпуть» гидрологическая обстановка спокойная.

— Проектные уровни держатся. Все стабильно, — сообщил TUT.BY генеральный директор предприятия Николай Котецкий.

Как и в прошлом году, первый белорусский круизный теплоход после сезонного падения уровня воды в реке Припять ходит по маршруту «Жемчужина Полесья — 2». Судно выходит из Бреста, идет до шлюза Стахово в Столинском раойне. Там туристы на автобусе едут в Туров Гомельской области и после экскурсий возвращаются на борт. Затем судно разворачивается и следует обратно в областной центр.

В администрации «Днепробугводпути» рассчитывают, что осенью, когда уровень воды поднимется, судно вернется на маршрут «Жемчужина Полесья — 1» и сможет возить туристов по в направлениях Брест-Мозырь, Мозырь — Брест.

Жара сыграла на руку жукам-короедам. Экстремальные погодные условия ослабляют деревья, и они не могут бороться с вредителями самостоятельно. С начала 2018 года поставлено на учет 2332 га усыхающих сосновых насаждений и 172 га еловых.


Максимальное повреждение стволовыми вредителями зафиксировано в южных областях «Брестского лесхоза»: Томашовское, Домачевское, Меднянское лесничества.

Сплошные санитарные рубки проводились на участке в 229,5 га, выборочные — на 776,2 га, сообщает Брестский лесхоз.

Жара ударила и по сельскому хозяйству региона. По области засуха повредила культуры на площади около 58 тысяч га, сообщил TUT.BY председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Кулак.

Аграрии Брестчины вызов природы приняли достойно и справились с последствиями нехватки влаги:

— Часть [пострадавших посевов] убрали на кормовые цели, часть — на зерно, — отметил собеседник.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето еще не закончилось, а лесники, аграрии и спасатели еще подсчитывают ущерб, нанесенный экстремальными погодными условиями лесам, полям и рекам региона.
 
Новости дня
Новости общества
 
Засохшие колосья, безжизненные деревья, мор рыбы. Как Беларусь переживает жаркое лето 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика