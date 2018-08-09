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Засохшие колосья, безжизненные деревья, мор рыбы. Как Беларусь переживает жаркое лето 2018 года

10.08.2018 10:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Лето еще не закончилось, а лесники, аграрии и спасатели уже подсчитывают ущерб, нанесенный экстремальными погодными условиями лесам, полям и рекам Беларуси. Сначала — длительная засуха, потом — потоп. Погода ставила рекорды по всей стране. О чем говорить: климатическое лето пришло на север Беларуси на месяц-полтора раньше срока! TUT.BY узнал, что оно сделало с реками, лесами и урожаем.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

По данным синоптиков, во всех регионах страны в начале лета температура воздуха превышала климатическую на градус-два, а где-то и на все четыре. Конец весны-начало лета были такими сухими, что, по примерным подсчетам, белорусы потеряли урожай на площади около 205 тыс. га!

Брест: пылающие леса и нашествие короеда

В Бресте температурные рекорды в июне обновлялись дважды. 10-го числа воздух в городе прогрелся до +31,3°С. Предыдущий температурный максимум на эту дату был зафиксирован в 1988 и 1996 годах, когда столбик термометра поднялся до +30,4°С. Во второй раз Брест забрался на температурный Олимп 21 июня с результатом +30,8°С, побив температурный рекорд 16-летней давности (+30,7°С).

Июль удивлял Брест не жарой, а дождями. 12 июля в городе выпало 80% месячной нормы осадков.

Как сообщили TUT.BY в областном управлении МЧС за два месяца лета в области произошло 100 пожаров в экосистемах. Из них 86 пришлись на июнь. В первый месяц лета произошло 23 лесных пожара на площади 165,5 га. Самый крупный разгорелся 20 июня возле деревни Тартаки, Барановичского района и распространился в сторону общевойскового полигона.

Щедрый на дожди июль прошел относительно спокойно. Всего зафиксировано 14 пожаров в экосистемах на площади 2,911 га.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Жара сыграла на руку жукам-короедам. Экстремальные погодные условия ослабляют деревья, и они не могут бороться с вредителями самостоятельно. С начала 2018 года поставлено на учет 2332 га усыхающих сосновых насаждений и 172 га еловых.
Максимальное повреждение стволовыми вредителями зафиксировано в южных областях «Брестского лесхоза»: Томашовском, Домачевском, Меднянском лесничестве.

Сплошные санитарные рубки проводились на участке в 229,5 га, выборочные — на 776,2 га, сообщает Брестский лесхоз.

Жара ударила и по сельскому хозяйству региона. По области засуха повредила культуры на площади около 58 тысяч га, сообщил TUT.BY председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Кулак.

Температурные рекорды, засуха и лесные пожары. Как Брестская область переживает жаркое лето 2018


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Витебск: лето наступило на месяц-полтора раньше

Климатическое лето на большей части Витебской области наступило 30 апреля: раньше на целый месяц, а кое-где — и на все полтора, рассказали TUT.BY в Витебском облгидромете. Май был теплым, но засушливым — осадков выпало 53−79% от нормы.
Июнь был еще суше — выпало всего 30−65% от нормы месячных осадков. Июль был теплым, но дождливым. Осадков выпало в 1,5−2 раза больше нормы, кроме Лепеля — тут был недобор. А в Витебске, например, выпало 174 мм осадков вместо 83 мм нормы.

Из-за засушливых мая и июня пострадал урожай — ему в тот момент нужна была влага. Поэтому и урожайность в этом году в регионе меньше — 26,8 центнеров с гектара против прошлогодних 31,4 ц/га.

— Из-за жаркой и засушливой погоды погиб урожай на 19 тыс. га — это и озимые, и яровые, — рассказал TUT.BY начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Иван Борис. — Часть погибшего урожая перевели в кормовую группу, часть полей пересеяли — на площади около 4 тыс. га.

Зато заморов рыбы в Витебской области, в отличие от соседней Могилевской, например, не зафиксировали, уточнили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Да и с лесами лучше, чем в других регионах: ситуация с усыханием деревьев и распространением короедов — в пределах нормы, рассказал TUT.BY главный лесничий Витебского государственного лесохозяйственного промышленного объединения Евгений Филиппов.

Раннее лето, погибший урожай и здоровая рыба. Как Витебщина переживает сюрпризы погоды


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Гомель: рекордная гибель урожая

На Гомельщине этим летом один метеорологический рекорд сменял другой. Как сообщили TUT.BY в «Гомельоблгидромет», климатическое лето-2018 началось очень рано — 29 апреля. Это раньше многолетних сроков на 20−25 дней. Рекордным выдался май, который оказался теплее на 3−4°С. Причем, по данным ряда метеостанций (Мозырь, Житковичи, Октябрь, Жлобин), таким он оказался впервые за весь период наблюдений.

Начало лета выдалось не только жарким, но и засушливым. С апреля по вторую декаду июня, но территории области был дефицит осадков. В Октябрьском и Житковичском районах зафиксировали опасное агрометеорологическое явление — почвенную засуху, в Жлобинском — атмосферную засуху.

Поэтому неудивительно, что погибла часть урожая. Как рассказали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию, в регионе засуха убила посевы на площади 70 тыс. га. Сгоревшее зерно убирали на сенаж, а поля пересеивали однолетними кормовыми сельхозкультурами.

«Зерна не будет ни на госзаказ, ни на продажу». Небывалая засуха губит урожай, реки, леса и огороды


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

С начала пожароопасного периода — а в этом году он начался уже в апреле — в регионе было зафиксировано 94 лесных пожаров. Сгорело более 200 га леса. В прошлом году эта цифра была меньше в разы: 44 случая на площади 34 га, привели невеселую статистику в Гомельском ГПЛХО.

Непростая ситуация была и с пожарами в природных экосистемах, сообщили в МЧС. Из-за высокой температуры воздуха и малого количества осадков их количество резко возросло. Во время тушения одного из них в Жлобинском районе погиб даже 26-летний пожарный.

По состоянию на 9 августа на территории области произошло 180 пожаров в экосистемах на общей площади более 166 га (за этот же период прошлого года было зафиксировано 118 пожаров на общей площади 62 га).

В конце июня пошли спасительные дожди. Но кто ж просил столько! Во многих районах наблюдались настолько сильные дожди, что под воду уходили улицы, дороги. 14 июля в Житковичах всего за 1 час 45 минут выпало 56 мм осадков, при месячной норме 90 мм. 21 июля в Гомеле — 73 мм за 10 часов. Короткий 15-минутный, но мощный ливень 25 июля затопил Жлобин — выпало 32 мм осадков. В итоге к началу уборочной поля были залиты. Не везде смогла пройти техника.

Аграрии будут подсчитывать убытки позже. А впереди еще август, который по прогнозам метеорологов также ожидается сухим и теплым.

Засушило, залило, сожгло. Это лето глазами метеорологов, лесников, МЧС и аграриев


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Гродно: нетипичное потепление и обмелевший Неман

По словам инженера-синоптика Гродненского филиала Гроднооблгидромета Елены Зволимбовской, июнь и июль в регионе были теплее на 2ºС климатической нормы. Такой и более теплый июнь бывает примерно один раз в 6 лет. Осадков выпало примерно треть от климатической нормы. Было так засушливо, что во второй половине июня обмелел даже Неман — здесь было приостановлено судоходство.

А вот в июле было дождливо — выпало 156% от климатической нормы осадков. Такой и более влажный июль, по словам специалиста, наблюдается примерно раз в 6 лет.

Аграрии Гродненщины тревогу забили в конце июня. К тому времени осадков не было почти два месяца. Из-за этого возникли проблемы с заготовкой кормов. Пришлось скосить свыше 30 тысяч гектаров полей. На их место посеют новые быстрорастущие и устойчивые к недостатку влаги культуры: редьку, горчицу, просо. Все это пойдет на заготовку кормов. Насколько сильно повлияла жарка погода на урожай этого года — покажет уборочная компания, которая сейчас в самом разгаре.

С начала года произошло 37 лесных пожаров, в которых выгорело примерно 66 га леса, — сказал заместитель генерального директора Гродненского производственного лесохозяйственного объединения, главный лесничий Эдуард Лигер. — Конечно, от такой жары лес страдает. Деревья, которым сейчас 60−120 лет, раньше не испытывали таких температур. Отсюда и различные бактериальные заболевания, и короед.

Специалист рассказывает, что самый большой верховой пожар в этом году был в Новогрудском районе, когда сгорело около пяти гектаров леса.

А вот мора рыбы в Гродненской области не было.

Температурные рекорды,"сгоревший" урожай и лесные пожары. Как Гродненщина переживает жаркое лето


Фото: patagen.com

Могилев: мор рыбы и усыхание деревьев

Засуха, потоп, жара — такой, если совсем коротко и немного утрированно, была прошедшая часть лета в Могилевской области. А вот результат такой погоды без преувеличения грустный: погибли часть урожая на полях и рыбы в реках.

Уже в середине июня в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могоблисполкома зарегистрировали повреждение посевов на площади 27 тыс. гектаров. Полностью погибли зерновые и зернобобовые культуры на 2 тыс. гектаров.

— Больше всех пострадали от недостатка влаги посевы на полях южных районов — Славгородского, Осиповичского и Бобруйского, где более легкие почвы и ускоренная вегетация, — отметили тогда в Могоблисполкоме.

Урожайность оценивают в 28 ц/га против прошлогодних 34 ц/га, отметили в областном комитете по сельскому хозяйству и продовольствию. Но есть и плюсы: неплохо выросли кормовые культуры, травы второго укоса — клевер, люцерна. Так что скот будет чем кормить — без мяса и молока не останемся.

А вот с рыбой проблемы: из-за дождливого июля в мелких реках часть рыбы погибла. Ситуация не настолько критична, чтобы мертвую рыбу вывозили тоннами, говорят в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Но такого мора, как в этом году, не наблюдалось последние лет пять.

Лес в области страдает не первый год, но и это лето — жаркое, сухое — усугубило ситуацию, рассказали TUT.BY в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении. С начала года в лесах произошло 32 пожара — горела растительность на площади 46,7 га. Виновниками пожаров чаще всего были люди, но погода сделала свое дело: огонь быстро распространялся по сухому лесу.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Увеличиваются площади сплошных санитарных рубок сосновых и еловых пород — они усыхают из-за короеда и снижения уровня грунтовых вод. Например, за весь прошлый год вырубили сосновые на 1 377 га, а с начала 2018-го — уже на площади 1593 га из требуемых 2046 га. Сосна больше всего сохнет в Осиповичском, Бобруйском, Глусском и Кличевском районах, особенно после ледяного дождя 2016-го.

Ель больше всего сохла до 2016 года. В основном, деревья пострадали от жары и недостатка влаги в центральной части региона: в Могилеве и Могилевском районе, Горецком, Быховском, Чаусском районах. В этом году усыхание распространилось и на Глусский, и на Бобруйский районы.

«Такого лет пять не было». В Могилевской области из-за погоды погибли рыба и часть урожая

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Засушливые май и июнь серьезно навредили сельскому хозяйству - хлеба в этом году будет заметно меньше. Засыхают хвойные леса.
 
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