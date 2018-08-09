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На общественное обсуждение вынесен проект «Строительство городского кладбища юго-западнее д. Посеничи»

10.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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На общественное обсуждение вынесен проект «Строительство городского кладбища юго-западнее д. Посеничи»

Извещение о проведении

Общественное обсуждение проводится в форме информирования физических и юридических  лиц и анализа общественного мнения.

Реализация проекта планируется на земельном участке, расположенном на территории Республики Беларусь, Брестской области в центральной части Пинского района в 0,2 км юго-западнее д. Посеничи на землях КУПП «ЖКХ г. Пинска», УО «Брестской государственный учебный автомобильный комбинат», УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж им. А.Е. Клещева», Учебно-производственного унитарного предприятия «Брестская областная автомобильная школа» общественного объединения «Белорусское общество автолюбителей», ИП Шоломицкий, ОАО «Оснежицкое». На территории объекта находится действующий автодром.

В настоящее время земельный участок, на котором предполагается размещение городского кладбища, представляет собой заросли древесно-кустарниковой растительности.

Срок проведения общественного обсуждения с 18 августа 2018 года по 11 сентября 2018 года. Ознакомиться с материалами архитектурно-планировочной концепции проекта «Строительство городского кладбища юго-западнее д. Посеничи» можно с 18 августа 2018 года по 11 сентября 2018 годав фойе на 5-м этаже в здании Пинского районного исполнительного комитета по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 в рабочие дни с 8.00 до17.00 и в фойе на 3-м этаже в здании Пинского городского исполнительного комитета по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 в рабочие дни с 8.00 до 17.00, а также на официальном сайте Пинского районного исполнительного комитета www.pinsk.brest-region.gov.by и на официальном сайте Пинского городского исполнительного комитета www.pinsk.gov.by.

Презентация архитектурно-планировочной концепции состоится
20 августа 2018 года в 18.00 в актовом зале на 1-м этаже в здании Пинского городского исполнительного комитета.

Организатором общественного обсуждения выступает Пинский районный исполнительный комитет (г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21,контактный тел. 31-67-35, адрес электронной почты contact@pinskrik.brest.by).

Замечания и предложения в период проведения общественного
обсуждения с 18 августа 2018 года по 11 сентября 2018 года направлять в Пинский районный исполнительный комитет по адресу: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 или на адрес электронной почты:contact@pinskrik.brest.by.

Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения регистрируются и направляются организатором общественного обсуждения для рассмотрения, обобщения и подведения итогов на архитектурно-градостроительном совете, формируемом Брестским областным исполнительным комитетом.

Цель проекта:строительство нового городского кладбища у д. Посеничи Пинского района в связи с необходимостью расширения существующего городского кладбища, которое на данный момент полностью заполнено.

Регламентом использования застройки территории учтена близость размещения участка с железнодорожной станцией Белорусской железной дороги и автомобильной дорогой Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин, а также возможность организации подъезда для проведения мероприятий и обслуживания мест погребений.

Объект представляет собой массив прямоугольной формы протяженностью с запада на восток 0,55 км, с юга на север – 0,42 км. Размер определен исходя из градостроительных норм (не менее 0,24га на 1000 жителей с учетом численности населения г. Пинска – 137 961 чел.), геолого-гидрологических условий района, природной защищенности подземных вод, особенностей рельефа местности, состава грунта, природоохранных требований, а также долгосрочного содержания места погребения.

 

 
 
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