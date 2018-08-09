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Во время матча "Динамо"-"Зенит" милиция задержала 14 россиян и двоих белорусов

10.08.2018 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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9 августа во время матча квалификации Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга на стадионе «Динамо» и прилегающей территории задержано 16 человек — 2 гражданина Беларуси и 14 граждан Российской Федерации, сообщает ОИОС ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В отношении всех их было составлено 16 протоколов об административных правонарушениях (11 протоколов — по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь «Мелкое хулиганство», 5 — по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь «Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения»).

«В результате четких и слаженных действий сотрудников милиции правопорядок был обеспечен в полном объеме, чрезвычайных происшествий на стадионе и прилегающей к стадиону территории не зафиксировано. Угроз общественной безопасности и иных правонарушений, связанных с проведением матча, выявлено не было», — отмечается в сообщении ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, что 9 августа перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» в 18 часов болельщики клуба из Санкт-Пеербурга собрались в районе дома № 50 по улице Ленина, после чего централизованно проследовали маршем по улице Октябрьской до стадиона «Динамо». По информации правоохранителей, в шествии приняло участие около 700 человек. Оно было разрешено Мингорисполкомом.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На матче присутствовало около 21 тысячи зрителей, в том числе 2300 фанатов «Зенита».

 
 
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В отношении задержанных составили 16 протоколов об административных правонарушениях.
 
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