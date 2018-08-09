Раннее лето, погибший урожай и здоровая рыба. Как Витебщина переживает сюрпризы погоды

Хлеб частично сгорел, но зато рыба в порядке — такие итоги этого лета подводят в Витебской области, хотя впереди — еще почти весь август. TUT.BY узнал, какие рекорды побила в этом году природа на Витебщине и какой ущерб нанесла погода.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Климатическое лето на большей части Витебской области наступило 30 апреля: раньше на целый месяц, а кое-где — и на все полтора, рассказали TUT.BY в Витебском облгидромете. Май был теплым, но засушливым. Средняя температура воздуха превысила норму всего на 3−4 градуса. Осадков выпало 53−79% от нормы.

Июнь был еще суше — выпало всего 30−65% от нормы месячных осадков. Температура воздуха же в большинстве районов была близка к климатической.

Июль был теплым — средняя температура воздуха превысила норму на градус-два, — но дождливым. Осадков выпало в 1,5−2 раза больше нормы, кроме Лепеля — тут был недобор. А в Витебске, например, выпало 174 мм осадков вместо 83 мм нормы.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Из-за этого пострадал урожай: когда посадкам нужна была влага, стояла засуха. Поэтому и урожайность в этом году меньше — 26,8 центнеров с гектара против прошлогодних 31,4 ц/га.

— Из-за жаркой и засушливой погоды погиб урожай на 19 тыс. га — это и озимые, и яровые, — рассказал TUT.BY начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Иван Борис. — Часть погибшего урожая перевели в кормовую группу, часть полей пересеяли — на площади около 4 тыс. га. Однако утраченный урожай это, конечно, не возместит.

По словам Ивана Бориса, зато выросли хорошая кукуруза и травы второго укоса. Кроме того, сейчас погода благоприятствует уборочной.

— Если все будет хорошо, думаю, до 20 августа мы завершим сбор урожая, — сказал Иван Иванович.



Фото: gid-str.ru

Зато заморов рыбы в Витебской области, в отличие от соседней Могилевской, например, не зафиксировали, уточнили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ситуация с усыханием деревьев и распространением короедов — также в пределах нормы, рассказал TUT.BY главный лесничий Витебского государственного лесохозяйственного промышленного объединения Евгений Филиппов:

— Нам, наверное, с погодой повезло больше, чем южным регионам — не было так жарко. Поэтому не наблюдается широкого распространения тех же короедов. Очаги заражения деревьев есть, но мы с ними успешно боремся — ареал распространения короедов не увеличивается. Что касается усыхания деревьев, то тут тоже ситуация находится в пределах нормы. Но наперед мы не загадываем, конечно, — пожароопасный период еще не закончился.



Фото: @vitebskfoto, instagram.com

Температура воздуха этим летом в Витебской области била рекорды, причем как по «плюсу», так и по «минусу». Самыми рекордными днями были майские: 1 мая среднесуточная температура воздуха составила +19,5°С и обновила 40-летний рекорд (в 1977-м в этот день было +19,3°С). 4 мая — +23,7°С против +17,2°С в 1963 году. 30 мая среднесуточная температура зафиксирована на уровне +22,9°С (в 2007 году было +22,4°С).

Самым жарким днем было 3 августа — термометры показывали больше +30°С в Верхнедвинске, Шарковщине, Лынтупах, Полоцке, Лепеле. В Витебске самым жарким был 4 мая с +30,5°С.

Самым холодным днем за всю историю метеонаблюдений было 1 июля — термометр показал +12,5°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован в этот день 62 года назад, когда было +16,4°С. Среднесуточная температура воздуха самой низкой была 2 июля — +11,8°С.