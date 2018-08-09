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Люди Сморгонщины: Юрий Колпак

10.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Юрий Колпак родился в Полоцком районе в семье военного. Еще до его рождения семья из Сморгони переехала на Витебщину. Затем в Литву. Школу Юрий Колпак окончил в Вильнюсе. Там же поступил в строительный техникум. После учебы на техника-строителя вместе с семьей вернулся в Сморгонь.

Люди Сморгонщины: Юрий Колпак

Юрий КОЛПАК на строительном объекте в Островце.

Осенью 1996 года Юрий устроился на участок механизации и специальных работ СМТ 41. В сентябре будет 22 года, как Юрий Владиславович трудится в этой организации в должности бригадира. За долгое время он успел поработать на многих объектах. Он вспоминает строительные работы в Мирском замке в начале «нулевых», а также благоустройство Молодечно накануне республиканских «Дожинок». Не так давно он вместе со своей бригадой трудился на торговых объектах в Ошмянах и в Островце, а также в войсковой части в соседнем райцентре. Вот и сегодня он с бригадой работает не в Сморгони, а в Островце. Здесь в микрорайоне №2 строители возводят новенький магазин. Работы планируют закончить к ноябрю.

Юрий Колпак признается, что за годы работы на стройке уже привык к тому, что нужно трудиться не рядом с домом. Работу свою Юрий Владиславович любит, говорит, что строительные навыки очень помогают ему в домашнем хозяйстве. Все ремонтные работы дома он старается делать самостоятельно.

Если простой рабочий на стройке отвечает только за свою часть работы, то на плечи бригадира ложится контроль за работой всей бригады. В Островце в подчинении у Юрия Колпака работает 17 человек.

- Коллектив разнохарактерный, - говорит бригадир. - За каждым нужно присматривать, к каждому нужно найти свой подход. Без дисциплины на стройке никуда. Поскольку работа у нас в основном сезонная (нужно максимально успеть сделать за лето), то и требования к работникам должны быть соответствующие.

За 22 года работы на стройке Юрий Колпак отмечает, что профессия строителя нужна в обществе, но не каждому она по плечу.

- Строитель – он как комбайнер во время уборочной: спешит на работу пораньше, возвращается домой позже всех. Основной заработок летом: это и строительство, и благоустройство. Зимой остается только укладка сетей. Поэтому работаем мы зачастую даже в субботу, - отмечает бригадир.

В домашних делах верной помощницей для Юрия Колпака стала его супруга Светлана. Вместе они воспитывают сыновей Максима и Романа. Бригадир признается, как бы сильно не уставал на работе, он старается максимально уделять время своей семье. Делать счастливыми жену и детей – вот главное предназначение мужчины, считает бригадир.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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Юрий Колпак родился в Полоцком районе в семье военного. Еще до его рождения семья из Сморгони переехала на Витебщину. Затем в Литву. Школу Юрий Колпак окончил в...
 
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