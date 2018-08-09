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В сморгонских яслях-саду №10 открылась «Поляна сказок»
10.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
В августе на территории яслей-сада № 10 г. Сморгони открылась «Поляна сказок». На «лесной опушке» поселились причудливые персонажи.
Дети, попав на «Поляну сказок», оказываются в кругу знакомых сказочных героев. В избушке на ножках обитает настоящая Баба-Яга. Наша Баба-Яга – хорошая хозяйка. Возле её избушки в своеобразной клумбе цветут цветы. Рядом со своим сундуком расположился Кощей Бессмертный. Он день и ночь охраняет своё «бессмертие». Живёт на полянке и Ёжик. Он у нас очень симпатичный и совсем не колючий. А встречает посетителей Мудрая сова.
Детям нравится, что они могут не только посмотреть на сказочных героев, но и потрогать, и даже сфотографироваться с ними.
Во время прогулок воспитатели дошкольного образования используют «Поляну сказок» для бесед с детьми. Ребята с удовольствием вспоминают сказки, герои которых поселились на нашей «Поляне сказок». С воодушевлением рассказывают про свои любимые сказки и надеются, что их герои тоже поселятся на лесной опушке.
Наталья МУРАШКО, заместитель заведующего по основной деятельности.
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В августе на территории яслей-сада № 10 г. Сморгони открылась «Поляна сказок». На «лесной опушке» поселились причудливые персонажи.
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