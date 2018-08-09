"Писали, что купаются в реке". В Карелии ищут пропавших байдарочников из Беларуси

В России пропали три белорусских туриста, сообщил сайт drive2.ru . Белорусы отправились на байдарочный сплав в Карелии и уже две недели не выходят на связь с родными.



Леонид Воробей

В России ищут белорусов Леонида Воробья, Александра Чикунова и Александра Волосюка. В милицию, сначала белорусскую, обратилась дочь Леонида Воробья Анастасия.

— Моему папе, Леониду Воробью, 52 года, другие мужчины в компании — примерно его ровесники. Они уже не первый год ездят в Карелию, но раньше всегда ездили большой компанией, на поезде, их встречал местный житель — и отвозил на сплав. А в этом году вышло, что поехали втроем, на автомобиле Андрея Чикунова, cветло-серый Volkswagen Sharan, — рассказала TUT.BY девушка. — Говорили, что сильно сплавляться не планируют. Но взяли с собой две байдарки.

Родные туристов сообщают, что мужчины в России купили сим-карту и дважды дали о себе знать.



Александр Волосюк и Леонид Воробей (в очках)

— Сначала писали из Питера, а 25 июля написали, что купаются в реке Северная Шуя, что все хорошо, погода хорошая. Больше никакой информации не было.

Мужчины планировали вернуться домой в Минск 4 августа, но не вернулись. Уже около двух недель от них никаких вестей.

— Сегодня утром со мной связалось российское МВД, сказали, что уже вышли на поиски, — рассказала Анастасия.

Отделение посольства Беларуси в Санкт-Петербурге также сообщило в твитере, что на связи с правоохранительными органами России по ситуации с пропавшими белорусами.

По информации МВД по Республике Карелия, в связи пропажей трех граждан Беларуси в районе реки Шуя ведутся розыскные мероприятия. Отделение Посольства #Беларусь #СанктПетербург находится в контакте с правоохранительными органами РФ по данному вопросу @OnlinerBY @tutby https://t.co/X5ssWldxim — Посольство Беларуси (@Embassybel) 10 августа 2018 г.