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"Писали, что купаются в реке". В Карелии ищут пропавших байдарочников из Беларуси
10.08.2018 11:47 — Новости Общества | Tut.by
В России пропали три белорусских туриста, сообщил
В России ищут белорусов Леонида Воробья, Александра Чикунова и Александра Волосюка. В милицию, сначала белорусскую, обратилась дочь Леонида Воробья Анастасия.
— Моему папе, Леониду Воробью, 52 года, другие мужчины в компании — примерно его ровесники. Они уже не первый год ездят в Карелию, но раньше всегда ездили большой компанией, на поезде, их встречал местный житель — и отвозил на сплав. А в этом году вышло, что поехали втроем, на автомобиле Андрея Чикунова, cветло-серый Volkswagen Sharan, — рассказала TUT.BY девушка. — Говорили, что сильно сплавляться не планируют. Но взяли с собой две байдарки.
Родные туристов сообщают, что мужчины в России купили сим-карту и дважды дали о себе знать.
— Сначала писали из Питера, а 25 июля написали, что купаются в реке Северная Шуя, что все хорошо, погода хорошая. Больше никакой информации не было.
Мужчины планировали вернуться домой в Минск 4 августа, но не вернулись. Уже около двух недель от них никаких вестей.
— Сегодня утром со мной связалось российское МВД, сказали, что уже вышли на поиски, — рассказала Анастасия.
Отделение посольства Беларуси в Санкт-Петербурге также сообщило в твитере, что на связи с правоохранительными органами России по ситуации с пропавшими белорусами.
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В России пропали три белорусских туриста, сообщил сайт drive2.ru. Белорусы отправились на байдарочный сплав в Карелии и уже две недели не выходят на связь с родными.
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