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Во время футбольного матча "Динамо" — "Зенит" в Минске за хулиганство и распитие алкоголя задержано 16 человек

10.08.2018 11:42 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 августа. Во время футбольного матча "Динамо" — "Зенит" в Минске вечером 9 августа на стадионе "Динамо" и прилегающей территории задержано 16 граждан, в том числе два гражданина Беларуси и 14 граждан России.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, в отношении всех было составлено 16 протоколов об административных правонарушениях (11 протоколов — по ст. 17.1 КоАП "Мелкое хулиганство", 5 — по ст. 17.3 КоАП "Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения").

Сообщается, что в 18 часов 700 болельщиков ФК "Зенит" "собрались в районе дома 50 по улице Ленина, после чего централизованно проследовали по улице Октябрьской до стадиона "Динамо". "Указанное шествие было разрешено Мингорисполкомом. На матче присутствовало порядка 21 тысячи зрителей, в том числе 2.300 фанатов ФК "Зенит", — подчеркнули в ГУВД.

Минское "Динамо" с крупным счетом 4:0 выиграло у российского "Зенита" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 августа. Во время футбольного матча "Динамо" — "Зенит" в Минске вечером 9 августа на стадионе "Динамо" и прилегающей территории задержано 16...
 
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