Ледовая арена и бассейн приглашают детей и взрослых...

11-12 августа 2018 года на базе Ледовой арены г. Ивацевичи состоится предсезонный турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2008-2009 г. р. В турнире примут участие 5 команд: ХК «Ивацевичи», ЦОР «Гродно-2009», ХК «Брест»; ХК «Первый регион»; ХК «Полесье». Начало игр 11.08.2018 в 13.00 ХК «Ивацевичи» – ЦОР «Гродно-2009». Приглашаем всех желающих. Вход на трибуны свободный.





19.08.2018 Ледовая арена и плавательный бассейн г. Ивацевичи проводит спортивный фестиваль, посвященный началу спортивного сезона «Со спортом по жизни!», в рамках которого состоится:

– велопробег (с 15.00 до 16.00) (сбор в 14.30 около здания Ледовой арены г. Ивацевичи);

– фестиваль хоккея, фигурного катания и плавания, где все желающие смогут в полной мере ознакомиться с данными видами спорта из уст тренеров. Узнать о специфике подготовки спортсменов и записать своих детей для занятий данными видами спорта прямо на месте. Каждый ребенок сможет примерять на себе хоккейную форму. Дети и взрослые смогут попробовать себя в качестве вратаря и сделать броски шайб по воротам клюшкой. Тренера по хоккею и их воспитанники продемонстрируют свое мастерство владения шайбой и в защите ворот. Юные фигуристки продемонстрируют свое умение в катании на роликовых коньках.

– инструктор расскажет о полезности фитнеса и аквааэробики на организм и здоровье человека;

– каждый желающий сможет не только узнать о полезности массажа и получить консультации от профессионального массажиста, но и ощутить действие массажа на себе прямо во время фестиваля совершенно бесплатно.

Приглашаем всех желающих. Начало фестиваля в 16.00 около здания Ледовой арены г. Ивацевичи.





Осуществляется набор: мужчин и женщин для занятий (обучению) в группах по плаванию на платной основе. Тренировочный процесс будет осуществляться тренерами по плаванию ежедневно с 21.00 до 21.45. Начало занятий – октябрь 2018 года. Группы будут формироваться по мере их наполняемости. За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 9-00-56, 9-03-30, 9-01-52;





– мальчиков и девочек 2007-2012 годов рождения для занятий хоккеем с шайбой на бесплатной основе. Дети обеспечиваются всей необходимой спортивной экипировкой бесплатно. Начало занятий – сентябрь 2018 года. За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 9-01-52, 9-00-56, 9-00-53;





– мальчиков и девочек 2013 года рождения и младше для занятий хоккеем с шайбой на платной основе. Дети обеспечиваются всей необходимой спортивной экипировкой бесплатно. Начало занятий – сентябрь 2018 года. За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 9-01-52, 9-00-56, 9-00-53.





В период с 13.08.2018 по 24.08.2018 в плавательном бассейне г. Ивацевичи будут проводиться профилактические работы. Плавательный бассейн будет закрыт для посещения. Сеансы массового плавания начнутся с 25.08.2018. Справки по телефонам: 9-00-56; 9-03-30, 2-06-17.

Администрация.