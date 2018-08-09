В Гродно открыли самый крупный секонд-хенд. Люди занимали очередь с вечера

В пятницу, 10 августа, в Гродно открыли самый крупный секод-хенд. Очередь у входа в магазин люди стали занимать еще с вечера, а до открытия набралось более 200 человек, сообщает портал hrodna.life.





Первой сотне клиентов давали подарки, у входа в магазин работал бесплатный фудкорт.

— Да, мы гонимся за шмотками и брендами, поэтому приходим сюда первыми. Были у магазина где-то в 20:00, а уже к ночи стали подтягиваться и другие люди, — говорит один из посетителей Кирилл. Он и его друзья пришли к секонд-хэнда первыми. Молодые ребята хотели приобрести, в первую очередь, брендовую одежду.

Уже с вечера люди занимали очередь в магазин. В основном это была молодежь. Утром к новому магазину пришли и гродненцы старше.





— Вы думаете, мы от хорошей жизни здесь стоим? Нам стыдно, что мы вынуждены покупать одежду в таких магазинах. Вот до чего докатился белорусский народ, — сказала перед открытием одна из пенсионерок.





Открыли дверь в крупный секонд-хенд в 9 утра, и люди ринулись туда толпой.