ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За первое полугодие этого года на Столинщине введено 16 тысяч «квадратов» жилья

10.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

За первое полугодие этого года на Столинщине введено 16 тысяч «квадратов» жилья
Минувшие года были непростыми для строителей. Пришлось работать в условиях сокращения инвестиций, спада производства, уменьшения объемов работ. Но строительная отрасль оживает, поднимается. Ранее из-за падения объёмов  работ отмечался отток кадров, однако сегодня мы ощущаем,  что необходимо возвращать этих рабочих, квалифицированных специалистов.
В основе их работы должны быть новые технологии.
Один из основных показателей работы строительной отрасли – это возведение жилья. О ходе выполнения государственной программы «Строительство жилья» на 2016-2020 годы рассказывает начальник отдела архитектуры и строительства Столинского райисполкома Антон Андреевич ДЯЧУК.
– Если разбить по годам выполнение программы, то в 2016 году на территории Столинского района всего было введено 27,2 тысячи метров квадратных жилья – 150 индивидуальных домов (23,4 тысячи квадратных метров) и один 60-квартирный жилой дом в г. Столине (3,8 тысячи квадратных метров). В 2017 году было построено и введено чуть меньше – 25,4 тысячи квадратных метров. Это 143 индивидуальных дома (21,7 тысячи «квадратов») и один 60-квартирный жилой дом в г. Столине (3,7 тысячи «квадратов»).
За первое полугодие этого года по району введено 16 тысяч «квадратов» жилья. Это 76 индивидуальных домов (12,26 тысячи «квадратов») и один 60-квартирный жилой дом в г. Столине (3,75 тысячи «квадратов»). По итогам всего 2018 года планируется ввести общей площади жилья 25 254 квадратных метра при плане 24 тысячи.
Проблемных вопросов по финансированию многоквартирных жилых домов не имелось, так как и не было нарушений графиков проектирования и строительства. А вот по индивидуальному жилью имеются вопросы. Проблема в том, что не выделяются в достаточном количестве льготные кредитные ресурсы на индивидуальное строительство как для многодетных семей, так и для других категорий граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Начиная с 2016 года, в сельскохозяйственных организациях района строительство индивидуального жилья не велось. В настоящее время имеется 41 незаселённый дом, в том числе семь, построенных с господдержкой.
Всего по состоянию на 2018 год на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий стоит 2467 граждан. Из них многодетные семьи – 461, молодые – 1540, сироты – 180, пострадавшие от аварии на ЧАЭС – 2, семьи, воспитывающие детей сирот – 24 и прочие – 260.
В этом году на инженерно-транспортную инфраструктуру выделено 1349,5 тысячи рублей, которые будут освоены в полном объёме. Несмотря на это, в недостаточном количестве выделяются финансы на благоустройство улиц. Не решается вопрос строительства инженерно-транспортной инфраструктуры в старых кварталах застройки (водоснабжение, благоустройство улиц). Что говорить, если в этом году центральное водоснабжение частично было сделано в Больших Викоровичах, а работы по подводке газа ведутся в направление Видибора.
В следующем году планируется ввести 22 тысячи «квадратов» жилья. Один 60-квартирный дом в г. Столине (3,5 тысячи «квадратов»), один 60-квартирный дом в р. п. Речица (3,7 тысячи «квадратов») и 90-квартирный дом в г. Столине , который будет строиться в рамках технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Это первый такой опыт и строительство в нашем районе. До этого пять подобных домов были построены в г. Бресте, г. Пинске, г. Витебске и н. п. Юбилейном (Гомельская область). Это будет панельный пятиэтажный дом.
Александр НИКИФОРЕНКО

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минувшие года были непростыми для строителей. Пришлось работать в условиях сокращения инвестиций, спада производства, уменьшения объемов работ. Но строительная...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ледовая арена и бассейн приглашают детей и взрослых...
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика