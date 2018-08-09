За первое полугодие этого года на Столинщине введено 16 тысяч «квадратов» жилья



Минувшие года были непростыми для строителей. Пришлось работать в условиях сокращения инвестиций, спада производства, уменьшения объемов работ. Но строительная отрасль оживает, поднимается. Ранее из-за падения объёмов работ отмечался отток кадров, однако сегодня мы ощущаем, что необходимо возвращать этих рабочих, квалифицированных специалистов.

В основе их работы должны быть новые технологии.

Один из основных показателей работы строительной отрасли – это возведение жилья. О ходе выполнения государственной программы «Строительство жилья» на 2016-2020 годы рассказывает начальник отдела архитектуры и строительства Столинского райисполкома Антон Андреевич ДЯЧУК.

– Если разбить по годам выполнение программы, то в 2016 году на территории Столинского района всего было введено 27,2 тысячи метров квадратных жилья – 150 индивидуальных домов (23,4 тысячи квадратных метров) и один 60-квартирный жилой дом в г. Столине (3,8 тысячи квадратных метров). В 2017 году было построено и введено чуть меньше – 25,4 тысячи квадратных метров. Это 143 индивидуальных дома (21,7 тысячи «квадратов») и один 60-квартирный жилой дом в г. Столине (3,7 тысячи «квадратов»).

За первое полугодие этого года по району введено 16 тысяч «квадратов» жилья. Это 76 индивидуальных домов (12,26 тысячи «квадратов») и один 60-квартирный жилой дом в г. Столине (3,75 тысячи «квадратов»). По итогам всего 2018 года планируется ввести общей площади жилья 25 254 квадратных метра при плане 24 тысячи.

Проблемных вопросов по финансированию многоквартирных жилых домов не имелось, так как и не было нарушений графиков проектирования и строительства. А вот по индивидуальному жилью имеются вопросы. Проблема в том, что не выделяются в достаточном количестве льготные кредитные ресурсы на индивидуальное строительство как для многодетных семей, так и для других категорий граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Начиная с 2016 года, в сельскохозяйственных организациях района строительство индивидуального жилья не велось. В настоящее время имеется 41 незаселённый дом, в том числе семь, построенных с господдержкой.

Всего по состоянию на 2018 год на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий стоит 2467 граждан. Из них многодетные семьи – 461, молодые – 1540, сироты – 180, пострадавшие от аварии на ЧАЭС – 2, семьи, воспитывающие детей сирот – 24 и прочие – 260.

В этом году на инженерно-транспортную инфраструктуру выделено 1349,5 тысячи рублей, которые будут освоены в полном объёме. Несмотря на это, в недостаточном количестве выделяются финансы на благоустройство улиц. Не решается вопрос строительства инженерно-транспортной инфраструктуры в старых кварталах застройки (водоснабжение, благоустройство улиц). Что говорить, если в этом году центральное водоснабжение частично было сделано в Больших Викоровичах, а работы по подводке газа ведутся в направление Видибора.

В следующем году планируется ввести 22 тысячи «квадратов» жилья. Один 60-квартирный дом в г. Столине (3,5 тысячи «квадратов»), один 60-квартирный дом в р. п. Речица (3,7 тысячи «квадратов») и 90-квартирный дом в г. Столине , который будет строиться в рамках технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Это первый такой опыт и строительство в нашем районе. До этого пять подобных домов были построены в г. Бресте, г. Пинске, г. Витебске и н. п. Юбилейном (Гомельская область). Это будет панельный пятиэтажный дом.

Александр НИКИФОРЕНКО