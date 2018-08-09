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В Гродно мужчина отправился на фотоохоту и нашел в заброшенном доме американскую медаль
10.08.2018 12:16 — Новости Общества | Tut.by
Необычную находку гродненец сделал в одном из нежилых домов на улице Cоветских пограничников. Мужчина отправился на фотоохоту и никак не ожидал, что найдет американскую медаль,
— В Гродно множество старых зданий, полных особого колорита, но именно этот дом всегда привлекал мое внимание. Долгое время проходил мимо и думал, что нужно обязательно узнать больше про его историю. Такие места хранят много тайн.
Как медаль там оказалось? Доподлинно неизвестно. Предварительно, удалось узнать, что подобные награды получали стрелки, служащие в Национальной гвардии США. Их давали за успешное участие в товарищеских матчах и стрельбах.
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Необычную находку гродненец сделал в одном из нежилых домов на улице Cоветских пограничников. Мужчина отправился на фотоохоту и никак не ожидал, что найдет...
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