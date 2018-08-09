В Гродно мужчина отправился на фотоохоту и нашел в заброшенном доме американскую медаль

Необычную находку гродненец сделал в одном из нежилых домов на улице Cоветских пограничников. Мужчина отправился на фотоохоту и никак не ожидал, что найдет американскую медаль, рассказывает газета «Гродненская правда».





— В Гродно множество старых зданий, полных особого колорита, но именно этот дом всегда привлекал мое внимание. Долгое время проходил мимо и думал, что нужно обязательно узнать больше про его историю. Такие места хранят много тайн.





Как медаль там оказалось? Доподлинно неизвестно. Предварительно, удалось узнать, что подобные награды получали стрелки, служащие в Национальной гвардии США. Их давали за успешное участие в товарищеских матчах и стрельбах.