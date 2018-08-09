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В Минске установили большую светящуюся фигуру лося
10.08.2018 12:31 — Новости Общества | Tut.by
Около ТЦ «Скала» на улице Притыцкого установили световую скульптуру с лосем. Ее сфотографировал
Занимается скульптурами «Мингорсвет». До конца года организация планирует установить еще несколько световых композиций. Ожидается, что появятся фигуры «Световая арка» и «Лошадь с каретой» на площади Свободы, «Световой бульвар» на улице Герцена и другие.
Напомним, первые световые фигуры появились в Минске в 2015 году на Октябрьской площади. Это были новогодние шары, которые ставят теперь каждый год.
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