В Минске установили большую светящуюся фигуру лося

Около ТЦ «Скала» на улице Притыцкого установили световую скульптуру с лосем. Ее сфотографировал CityDog.by .



Фото: CityDog.by

Занимается скульптурами «Мингорсвет». До конца года организация планирует установить еще несколько световых композиций. Ожидается, что появятся фигуры «Световая арка» и «Лошадь с каретой» на площади Свободы, «Световой бульвар» на улице Герцена и другие.



Фото: CityDog.by

Напомним, первые световые фигуры появились в Минске в 2015 году на Октябрьской площади. Это были новогодние шары, которые ставят теперь каждый год.

Как нам поясняли ранее специалисты, световые фигуры экономичные. Их потребление энергии можно сравнить с потреблением электрического чайника или утюга.