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В Минске установили большую светящуюся фигуру лося

10.08.2018 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Около ТЦ «Скала» на улице Притыцкого установили световую скульптуру с лосем. Ее сфотографировал CityDog.by.


Фото: CityDog.by

Занимается скульптурами «Мингорсвет». До конца года организация планирует установить еще несколько световых композиций. Ожидается, что появятся фигуры «Световая арка» и «Лошадь с каретой» на площади Свободы, «Световой бульвар» на улице Герцена и другие.


Фото: CityDog.by

Напомним, первые световые фигуры появились в Минске в 2015 году на Октябрьской площади. Это были новогодние шары, которые ставят теперь каждый год.

Как нам поясняли ранее специалисты, световые фигуры экономичные. Их потребление энергии можно сравнить с потреблением электрического чайника или утюга.

 
Теги: Минск
 
 
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