День студотрядов отметили по-спортивному





Хорошо отдыхает тот, кто хорошо работает. Добросовестно потрудившись в этом трудовом семестре, глусские студотрядовцы с радостью встретились вместе 1 августа, чтобы активно отдохнуть и по-спортивному отметить День студенческих отрядов.

Побороться за победу в соревнованиях, организованных районным комитетом ОО «БРСМ» и отделом по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома, на центральном стадионе собрались три сборные команды студотрядов из городских школ. Свою ловкость, спортивный азарт и выдержку решительным парням пришлось демонстрировать в девяти различных эстафетах: ведении мяча, прыжках через скакалку, подтягивании на турнике, передаче мяча снизу, перетягивании каната и других. Несмотря на палящие лучи солнца, участники команд смело переходили от одного конкурса к другому: бегали и прыгали, падали и поднимались, подбадривали товарищей и побеждали.

Спортивные ведущие и судьи на этапах — тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Евгений Никитин и инструктор-методист физкультурно-спортивного клуба Юрий Алёхно — победителя соревнований определяли по наибольшему количеству набранных баллов. В итоге по результатам всех видов эстафет первое место завоевала команда первой школы, второе место заняли студотрядовцы из СШ № 2, а третье место досталось гимназистам. Все участники состязаний были награждены грамотами и сладкими призами от райкома БРСМ.

А. АВТУХОВА

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