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Пора собираться в школу

10.08.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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Пора собираться в школу
На календаре середина августа. А это значит, что у школьников и их родителей начались горячие деньки. Полным ходом идет подготовка к занятиям, «инспектируются» магазины. О том, что предлагает покупателям Дрибинское райпо в эти дни, рассказывает первый заместитель председателя правления Светлана Гарбузова:
— В системе Дрибинского райпо в широком ассортименте представлены школьные письменные принадлежности, школьная форма как для мальчиков, так и для девочек. Есть двух- и трехпредметные варианты разных ценовых сегментов. Основной ассортимент таких товаров представлен в магазине промтовары «Родны Кут» г.п.Дрибин. В агрогородках и сельских населенных пунктах организованы уголки школьника, где представлен ассортимент канцелярских товаров, чулочно-носочных изделий, бельевого трикотажа, рюкзаков. Предусмотрен завоз одежды и обуви для школьников по предварительной заявке. В универмаге же школьная форма представлена основными производителями Республики Беларусь: «Калинка», «Славянка», «Коминтерн», «Баравчанка», новогрудской и жлобинской фабриками. Обувь также представлена белорусскими предприятиями. В широком ассортименте спортивный и верхний трикотаж для девочек и мальчиков. Сегодня еще идет получение товара обувных и швейных отечественных предприятий. Собрать в школу ребенка дело сегодня дорогостоящее. Поэтому Дрибинское райпо предоставляет рассрочку платежа на школьный ассортимент товаров. Первый взнос составляет 10 процентов от суммы покупки, остаток суммы выплачивается за 3 или 4 месяца (до 200 рублей рассрочка на 3 месяца, свыше 200 рублей — на 4 месяца). От покупателя нужна справка о заработной плате и один поручитель. Кроме этого, с 6 по 31 августа Дрибинским райпо проводится акция «Здравствуй, школа» с предоставлением скидки 15 процентов на товар школьного ассортимента. Как и в прежние годы организована выносная торговля. Ежедневно канцтовары продают возле универмага в г.п. Дрибин.
На этой неделе сотрудник районной газеты отправилась в магазин промтовары «Родны кут» райпо, чтобы познакомиться с ассортиментом товаров к новому учебному году.
Приветливый и доброжелательный продавец Ольга Балашова рассказала, что в отделе «галантерея» магазина в широком ассортименте представлены школьные канцелярские принадлежности на любой вкус, большой выбор рюкзаков для мальчиков и девочек и всего необходимого к учебному году. Цены приемлемые, поставщики — белорусские производители. Есть рюкзаки и китайского производства, они чуть дешевле. Но, как заметила Ольга Степановна, охотнее все же покупают отечественные, покупатели утверждают, что они более надежные. В них предусмотрена твердая спинка, а это необходимо для ребенка, чтобы не развивался сколиоз. Есть на рюкзаках и светоотражающие элементы, а это также большой плюс. В общей сложности стоимость отечественного рюкзака для младших классов составляет от 41 рубля и выше. Ольга Степановна отметила и то, что на данный момент рюкзаки для мальчиков старших классов в большинстве своем уже разобрали, но ассортимент постоянно обновляется, на днях в отделе ждут новые поступления.
Покупатель Владимир Блажко интересуется главным атрибутом школьника — рюкзаком. По его словам, ассортимент товаров в магазине его устраивает:
— В одном месте можно купить все необходимое ребенку к школе и это очень удобно, есть хороший выбор товаров.

Пора собираться в школу
До 1 сентября осталось не так уж много времени озадаченные родители присматривают обновки для своих школьников. В отделе готовой одежды мама Ольга Викторовна с дочерью Марией примеряли нарядную блузку. Продавец Светлана Добрянская предлагала к блузочке черненькую удобную юбочку. Покупатели отметили, что одежда для школьников белорусских производителей качественная, удобная, красивая.
Продавец отдела Светлана Добрянская показала, что в наличии есть все необходимое, чтобы одеть ребенка к школе.
— В ассортименте имеются брюки, пиджаки, костюмы, сарафаны, блузки, рубашки, галстуки, бабочки, обувь спортивная и школьная. В приоритете школьная одежда и обувь для детей младшего и школьного возраста. Одежда и обувь белорусских производителей фабрик «8-е Марта», «Коминтерн», «Полесье», «Отика», «Марко» и др. К производителям никаких претензий покупатели не имеют. Так что одевать детей к школе приходят к нам. Качественную отечественную обувь для школьников можно приобрести в ценовом диапазоне от 20 до 60 рублей.
Действительно, выгодных предложений достаточно, на любой вкус и кошелек, поэтому советуем не откладывать подготовку и покупку необходимых товаров для школьников на последний день. Остается пожелать школьникам отличной учебы в наступающем учебном году.
Людмила СВИРИДЕНКО
 
Теги: знакомства
 
 
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На календаре середина августа. А это значит, что у школьников и их родителей начались горячие деньки. Полным ходом идет подготовка к занятиям, «инспектируются»...
 
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