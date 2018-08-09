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Облик деревень Лоевщины — забота общая

10.08.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Облик деревень Лоевщины — забота общая Облик деревень Лоевщины — забота общая Облик деревень Лоевщины — забота общая Облик деревень Лоевщины — забота общая Облик деревень Лоевщины — забота общая Облик деревень Лоевщины — забота общая Облик деревень Лоевщины — забота общаяИтоги работы по наведению порядка и благоустройству населённых пунктов и решению вопросов жизнеобеспечения населения подведены на днях в Карповском сельсовете.
В мероприятии приняли участие председатель районного Совета депутатов Ирина Пастухова, заместитель председателя райисполкома Наталья Каурова, председатели сельских исполнительных комитетов, руководители и представители предприятий и организаций Лоевщины.
Карповский сельсовет самый малочисленный по количеству входящих в него населённых пунктов и проживающих граждан — занимает особое место на карте района, в красивейшем уголке региона — на левом берегу Днепра среди сосновых лесов, дубовых и берёзовых рощ. Кратчайший путь из Лоева к населённым пунктам сельсовета в летний период — паромная переправа через Днепр. Маршрутное такси до Гомеля курсирует ежедневно три раза в день. Такое доступное соседство крупного города оказывает существенное влияние на жизнедеятельность жителей заречья.
По словам председателя сельисполкома Нины Грищенко, пустующих домов на территории сельсовета практически нет. Жильё пользуется спросом у дачников либо используется по назначению вступившими во владение наследниками. Уникальная красота окружающей природы накладывает на жителей определённые обязательства по её сохранению. Приобретая в Абакумах, Свиреже, Хоминке и Карповке дома, гомельчане и приезжие россияне постепенно благоустраивают придомовую территорию по своему вкусу, меняя тем самым в лучшую сторону сам облик деревень.
Некоторые домовладения стараниями хозяев превратились в настоящие образцы уюта и ухоженности. В этом убедились участники Дня сельсовета во время осмотра территорий всех деревень, включая самые малочисленные — Орёл и Славу. Нина Владимировна особо отметила инициативу местных жителей в деле благоустройства кладбища.
С положительной стороны оценив проделанную работу сельсовета по наведению порядка и благоустройству, председатель районного Совета депутатов Ирина Пастухова указала на некоторые недоработки и обозначила сроки их устранения. Они касаются сноса ветхих ограждений, наведения порядка возле закреплённого за сотрудниками ОСВОД памятника землякам, расположенного в районе Свирежи. Попутно Ирина Николаевна обратила внимание на состояние общественных колодцев, находящихся на балансе КЖУП «Лоевский райжилкомхоз». Некоторые из них необходимо демонтировать. Следует активнее вовлекать в хозяйственный оборот земли, принадлежащие КСУП «Урожайный» и «Щитцы-Агро».
Обращаясь к депутатам и руководителям сельисполкомов района, Ирина Николаевна отметила необходимость взять на вооружение опыт Карповского сельсовета в вопросе взаимодействия с дачниками. Даже не проживая в доставшихся по наследству домовладениях постоянно, а только посещая их время от времени, люди обязаны соблюдать определённые правила по содержанию жилья и прилегающей к нему территории: вовремя подкашивать траву, не допускать произрастания дикорастущих кустарников и хмызняка, заботиться об эстетическом виде усадьбы.
В основе успешной жизнедеятельности Совета лежит общая заинтересованность депутатов, органов исполнительной власти и самих граждан.
Татьяна Белова, «ЛК».
Фото автора.

 
Теги: Гомель
 
 
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Итоги работы по наведению порядка и благоустройству населённых пунктов и решению вопросов жизнеобеспечения населения подведены на днях в Карповском...
 
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