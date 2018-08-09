Зерносушильные комплексы Чечерщины – надежный тыл в уборке урожая

Нынешний изнуряющий зной – самая желанная погода для хлебороба, потому что обмолоченное зерно значительно легче подвергать сушке.



Зерносушильные комплексы на Чечерщине работают на полную мощь. В этом убедились журналисты районной газеты, посетив сельхозпредприятия «Ботвиново» и «Звезда». У сельчан настроение боевое.





Так и должно быть, ведь зерноток – это надежный тыл в проведении жатвы и очень ответственный участок. От того, как сработает зерносушильный комплекс , зависит не только то, будем ли мы с хлебом, но и то, какой урожай нам ожидать в следующем году. А пока гул сушилки разносится далеко-далеко, оповещая всех о том, что идет горячая пора, пора уборки хлеба.

