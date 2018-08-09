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Зерносушильные комплексы Чечерщины – надежный тыл в уборке урожая
10.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Нынешний изнуряющий зной – самая желанная погода для хлебороба, потому что обмолоченное зерно значительно легче подвергать сушке.
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Нынешний изнуряющий зной – самая желанная погода для хлебороба, потому что обмолоченное зерно значительно легче подвергать сушке. Зерносушильные комплексы на...
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