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В Чечерском лесопункте ОАО «Гомельдрев» в разгаре работа по заготовке древесины
10.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Август – самое время для запасов и не только продовольственных. Создание необходимых объемов твердого топлива сегодня в числе приоритетных задач.
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Август – самое время для запасов и не только продовольственных. Создание необходимых объемов твердого топлива сегодня в числе приоритетных задач. В Чечерском...
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