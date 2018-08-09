В Чечерском лесопункте ОАО «Гомельдрев» в разгаре работа по заготовке древесины

Август – самое время для запасов и не только продовольственных. Создание необходимых объемов твердого топлива сегодня в числе приоритетных задач.



В Чечерском лесопункте кипит работа, для того, чтобы обеспечить население качественной древесиной. Получается все слаженно и четко. Ведь в коллективе одинаково старательно работают, как и опытные специалисты, так и начинающие. Незаменимый труженик – водитель МАЗа по вывозке сортиментов из леса Антон Моисеенко молод, но обладает профессиональной хваткой и недюженным усердием. Так, что будьте уверены: в зиму войдем с хорошим топливом.

