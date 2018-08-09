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Акция «Профсоюзы — детям» проходит в Гродненской области

10.08.2018 — Новости Общества | Заря над Неманам  
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Республиканскую акцию «Профсоюзы — детям» к новому учебному году поддержали в Гродненской области. Благотворительный марафон в регионе стартовал в детском саду агрогородка Свислочь. Его воспитанники от Федерации профсоюзов Беларуси получили новые развивающие игрушки.
 
 
Акция «Профсоюзы — детям» проходит в Гродненской области
 
Как рассказал председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский, особое внимание профсоюзы уделяют будущим первоклассникам, а также детям-сиротам, ребятам из многодетных, малоимущих и приемных семей. Профкомы помогают купить канцелярские товары. Материальную поддержку получат подшефные детские социальные приюты и дома семейного типа. 
 
Акция «Профсоюзы — детям» проходит в Гродненской области
 
- В этом детском саду находятся дети тех же механизаторов, которые заняты на уборке, животноводов, полеводов, самых разных профессий. И не только из этого населенного пункта, но и со всей округи. Поэтому мы приехали также вручить эти подарки и посмотреть, в каких условиях находятся дети, — отметил Ромуальд Юровский.
 
Акция «Профсоюзы — детям» проходит в Гродненской области
 
Размер финансовой поддержки, которую оказывают профсоюзы, из года в год растет. Так, в прошлом году на эти цели ФПБ было направлено более трех миллионов рублей.
 
Акция «Профсоюзы — детям» проходит в Гродненской области
Акция «Профсоюзы — детям» проходит в Гродненской области
Акция «Профсоюзы — детям» проходит в Гродненской области
 
 
 
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Республиканскую акцию «Профсоюзы — детям» к новому учебному году поддержали в Гродненской области. Благотворительный марафон в регионе стартовал в детском саду...
 
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