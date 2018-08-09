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Пропавшие в Карелии белорусские байдарочники нашлись и возвращаются на родину

10.08.2018 13:35 — Новости Общества | БелТА  
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10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшие в Карелии белорусские байдарочники нашлись. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

По информации СМИ, трое белорусов в конце июля уехали на машине в Карелию, где планировали сплавляться на байдарках по реке Шуя. Последний раз они выходили на связь 25 июля. Вернуться домой туристы планировали 4 августа, однако до недавнего времени связаться с ними не удавалось. В связи с пропажей граждан в районе реки Шуя велись разыскные мероприятия.

Днем 10 августа дочь одного из пропавших мужчин сообщила в своем твиттер-аккаунте, что история закончилась благополучно. "Пропавшие нашлись! Все в порядке! Всем большое спасибо!" - написала девушка.

"Пока известно только, что они заблудились и из-за дождей не могли уехать. Но сейчас едут в Беларусь, должны скоро быть дома!" - позже добавила она.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшие в Карелии белорусские байдарочники нашлись. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе посольства...
 
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