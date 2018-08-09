|
Сегодня в СК вновь будет допрошена главный редактор БелаПАН Ирина Левшина
10.08.2018 12:40 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 10 августа. В Следственном комитете сегодня вновь будет допрошена главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, сообщил ее адвокат.
Тем временем в СК в 11 часов начался допрос международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой, которая была отпущена накануне вечером.
Левшину задержали 9 августа. Она, как и Коровенкова, является подозреваемой по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК) — по так называемому делу БелТА.
Вечером 9 августа были отпущены на свободу сотрудники портала
Помимо Ирины Левшиной задержанным остается корреспондент "Немецкой волны" Павел Быковский (8 августа).
Алексей Александров, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 10 августа. В Следственном комитете сегодня вновь будет допрошена главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, сообщил ее адвокат. Тем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)