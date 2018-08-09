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В Карелии ведутся поиски пропавших белорусских байдарочников

10.08.2018 12:11 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 августа. В Карелии ведутся поиски пропавших белорусских байдарочников

"По информации МВД по Республике Карелия, в связи с пропажей трех граждан Беларуси в районе реки Шуя ведутся розыскные мероприятия", — сообщает посольство Беларуси в России на своей странице в "Фейсбуке".

"Отделение посольства Беларуси в Санкт-Петербурге находится в контакте с правоохранительными органами России по данному вопросу", — отмечает диппредставительство.

В пресс-службе МВД по Республике Карелия подробностей происшествия БелаПАН не сообщили, предложив прислать соответствующий запрос.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 августа. В Карелии ведутся поиски пропавших белорусских байдарочников "По информации МВД по Республике Карелия, в связи с пропажей трех граждан...
 
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