"Такого лет пять не было". В Могилевской области из-за погоды погибли рыба и часть урожая

Засуха, потоп, жара — такой, если совсем коротко и немного утрированно, была прошедшая часть лета в Могилевской области. А вот результат такой погоды без преувеличения грустный: погибли часть урожая на полях и рыбы в реках. Но есть и хорошие новости: лето еще не закончилось, и с кормовыми культурами все в порядке. Так что будем без хлеба, но с мясом!



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Засушливым был не только июнь, но и май, рассказали TUT.BY в Могилевском облгидромете. К тому же средняя температура воздуха в мае превысила норму на 4 градуса, в июне — примерно на два. А будущему урожаю нужны были солнце и вода.

Поэтому уже в середине июня в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могоблисполкома зарегистрировали повреждение посевов на площади 27 тыс. гектаров. Полностью погибли зерновые и зернобобовые культуры на 2 тыс. гектаров.

— Больше всех пострадали от недостатка влаги посевы на полях южных районов — Славгородского, Осиповичского и Бобруйского, где более легкие почвы и ускоренная вегетация, — отметили тогда в Могоблисполкоме.

— Если в прошлом году урожайность была 34 центнера гектара, то в этом — 28. Погода, конечно, сделала свое дело, — не скрывает разочарования заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Андрей Кожемякин. — На сегодня мы убрали 49% урожая, почти завершили сбор озимых культур

По словам Кожемякина, сейчас благоприятная погода для сбора урожая, чем аграрии и пользуются. Есть и плюсы: неплохо выросли кормовые культуры, травы второго укоса — клевер, люцерна. Так что скот будет чем кормить — без мяса и молока не останемся.



Фото: patagen.com

А вот с рыбой проблемы: из-за дождливого июля в мелких реках часть рыбы погибла. Ситуация не настолько критична, чтобы мертвую рыбу вывозили тоннами, говорят в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Но такого замора, как в этом году, не наблюдалось последние лет пять.

— Во время ливней уровень мелких рек поднялся, поэтому в воду попала органика с пойменных участков. Органика начала гнить в воде, начали активно цвести и расти водоросли, и все эти процессы лишили рыбу кислорода, — пояснил специалист комитета Александр Шинкевич.

По его словам, недостаток кислорода в воде выявили анализы проб воды, которые брали в водоемах. И если зимой при недостатке кислорода рыбе можно помочь, пробурив лунки во льду или сделав аэрацию помпой, то летом даже помпа не поможет — кислород все равно заберут водоросли.

Заморы рыбы наблюдали в небольших реках: Осливка — Белыничского и Круглянского районов, Бесядь — Костюковичского и Хотимского, в реке Ола в Бобруйске, Доколько — в Глусском районе, в Кличевском — в реках Несята и Ольса, а также в реке Лахва в Могилевском районе. Если был мор рыбы в искусственных водоемах, которые находятся в аренде, то ответственность за них несут арендаторы, отметили в Могилевском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Сейчас случаев замора рыбы становится все меньше. Пик пришелся на конец июля, уточнил Александр Шинкевич. А второй месяц лета-2018, по данным Могилевоблгидромета, был самым дождливым. В разных районах объем выпавших осадков в разное время превышал норму в 1,5−4 раза. Например, в третью декаду в Костюковичах выпало в 4 раза больше нормы осадков.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Лес в области страдает не первый год, но и это лето — жаркое, сухое — усугубило ситуацию, рассказали TUT.BY в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении. С начала года в лесах произошло 32 пожара — горела растительность на площади 46,7 га. Виновниками пожаров чаще всего были люди, но погода сделала свое дело: огонь быстро распространялся по сухому лесу.

— Еловые насаждения начали усыхать в области с 1996 года, но пик усыхания пришелся на 2004 и 2012 годы, а также на этот, 2018-й, — пояснила ведущий инженер-лесопатолог Могилевского ГЛПХО Наталья Дерюгина. — С июня 2017 года началось усыхание сосновых насаждений.

Погода — главная причина усыхания леса, отмечают специалисты. Деревьям жарко, им не хватает влаги — уровень грунтовых вод падает. Это можно заметить даже по лиственным породам — в Могилеве, например, сохнут березы, осины. Но это единичные случаи, в отличие от Гомельской области, где лиственные деревья серьезно страдают.

В Могилевской же увеличиваются площади сплошных санитарных рубок сосновых и еловых пород. Например, за весь прошлый год так вырубили сосновые на 1 377 га, а с начала 2018-го — уже на площади 1593 га из требуемых 2046 га. Сосна больше всего сохнет в Осиповичском, Бобруйском, Глусском и Кличевском районах, особенно после ледяного дождя 2016-го.

Ель больше всего сохла до 2016 года. В основном, деревья пострадали от жары и недостатка влаги в центральной части региона: в Могилеве и Могилевском районе, Горецком, Быховском, Чаусском районах. В этом году усыхание распространилось и на Глусский, и на Бобруйский районы.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Август же пока теплее нормы, но не намного. Средняя температура воздуха превышает ее максимум на 5 °C.

В целом лето-2018 не было самым жарким даже за последние 10 лет. Максимальная температура воздуха едва превысила 30 °C. Например, в Могилеве самым теплым днем был 29 июля — тогда столбик термометра достиг отметки 30,2°С. Примерно столько же было в Костюковичах, Кличеве, Бобруйске 3−4 августа. А вот летом 2008 года столбик термометра поднимался до +36,8°С.