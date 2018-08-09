В Гомеле женщина по объявлению приютила собаку, а та оказалась бешеной

В Гомеле собака укусила свою хозяйку, а через несколько дней выяснилось, что животное заражено бешенством. Теперь женщина проходит курс лечения от смертельной болезни, а специалисты уже в который раз просят людей быть бдительными.





На подъездах девятиэтажки по улице Огоренко свежие объявления — в связи с выявленным случаем бешенства жильцов близлежащих домов просят срочно привить всех имеющихся у них домашних животных.

Поднимаемся в квартиру, где еще недавно жил пес. Нам здесь не рады.

— Я ее сама спровоцировала на укус, капала капли в уши и сделала больно. Она просто защищалась, — оправдывает питомца хозяйка и кажется, не очень верит врачам. — Да кто вам вообще сказал, что она была бешеной? — задает вопрос женщина и, не дожидаясь ответа, захлопывает перед нами дверь.





За подробностями направляемся к специалистам в городскую ветстанцию.

Как оказалось, эта история началась еще 19 июля. Жительница Речицы Татьяна подобрала на трассе изнеможенного пса. Привезла домой, отмыла, накормила, но плана оставлять питомца у женщины не было. А потому в этот же день она принялась искать для собаки хозяина — сфотографировала животное и выложила трогательные фото в соцсети.





Уже на следующий день на объявление откликнулась неравнодушная гомельчанка и забрала собаку. У нее она прожила примерно 10 дней.

— Животное поступило к новой хозяйке больным и ослабленным. Женщина самостоятельно колола собаке уколы, чтобы вылечить от кишечной инфекции, выхаживала. Однажды она ее укусила, а через три дня собака умерла. Пробы в лаборатории показали, что у животного было бешенство, — рассказывает и.о. главного ветврача Гомеля Дмитрий Астапенко.

Дальше по тревоге были подняты специалисты. Врачи спасали женщину, ветеринары проводили поголовную вакцинацию непривитых в округе домашних животных, работники Спецкоммунтранса производили тотальный отлов безнадзорных кошек и собак.

— Хозяйка утверждает, что собаку из дома не выпускала. Но так ли это на самом деле не знает никто. Поэтому очень важно провести весь комплекс мероприятий, — говорит Дмитрий Астапенко.





Опасения, считает специалист, не преувеличены. Бешенство — неизлечимая болезнь, от которой люди умирают в страшных муках. При этом заразиться можно элементарно — поцарапал кот, облизала собака или укусил подобранный на улице ежик. Если слюна больного животного попала на слизистую, а необходимые медицинские манипуляции произведены не были, то помочь человеку уже нельзя. Так, в октябре 2011 года от бешенства умерла 6-летняя минчанка . Девочка гостила в Гомеле у бабушки и ее укусила соседская собака. Укусы пришлись в голову — одно из самых опасных мест в плане заражения. Спасти малышку не удалось.

Если контакта с животным избежать не удалось, а именно после укуса, оцарапывания, ослюнения, нанесенных любым, даже внешне здоровым животным, необходимо: — провести первичную обработку места контакта — тщательно промыть струей воды с мылом; — при наличии раны — после промывания с мылом обработать края раны 5% настойкой йода; — наложить стерильную повязку и немедленно (в течение суток после контакта) обратиться в медицинское учреждение. Только врач (хирург, травматолог) оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит, при необходимости, прививочный курс. Очень важно одновременно с обращением к врачу принять (по возможности) меры в отношении животного — его необходимо изолировать и вызвать специалиста ветеринарной службы для консультации и организации наблюдения. За внешне здоровыми домашними животными (собаками или кошками) устанавливается ветеринарное наблюдение, срок которого составляет 10 дней с момента контакта. Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

С тех пор смертельных случаев в стране не регистрировали, однако проблема бешенства не теряет своей актуальности.

По данным Министерства здравоохранения, за оказанием антирабической помощи по поводу укусов, оцарапывания и ослюнения кожных покровов в 2017 году обратилось более 20 тысяч белорусов. Число обратившихся за медицинской помощью вследствие контакта с животными, у которых бешенство подтверждено лабораторно, составило около 500 человек.

Кстати, Гомельская область — лидер в статистике бешенства. Так, в 2017 году здесь было в зафиксировано 133 случая. В самом Гомеле — 13.

Как правило бешенство передается по цепочке от дикого животного к домашнему, а затем — человеку. Поэтому пренебрегать правилами содержания питомцев — нарушение, за которое, кстати, есть вполне реальное наказание.

— С 25 июня вступили в силу новые Ветеринарно-санитарные правила профилактики, диагностики и ликвидации бешенства, которые обязывают иметь на животного ветеринарные документы, доставлять его не реже раза в год на профилактическую вакцинацию антирабической вакциной, выводить из квартиры только при наличии такой вакцинации. И самое главное — отловленные животные могут быть переданы новому хозяину только при наличии вакцинации от бешенства. — перечисляет Дмитрий Астапенко.

— То есть к этой женщине из Речицы, которая привезла гомельчанке непривитую собаку могут быть применены определенные меры?

— Сейчас этим вопросом, насколько я знаю, занимается милиция. Скорее всего, гражданку ждет административное наказание. Статья 15.38 КоАП предусматривает штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. Более того, за нарушение ветеринарных правил можно даже попасть под уголовную ответственность — есть соответствующая статья в УК. Согласно ей за нарушение ветеринарных или зоотехнических правил, повлекшее по неосторожности распространение заразных болезней животных либо причинение ущерба в крупном размере, предусмотрено даже лишение свободы на срок до двух лет.