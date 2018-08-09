ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле женщина по объявлению приютила собаку, а та оказалась бешеной

10.08.2018 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гомеле собака укусила свою хозяйку, а через несколько дней выяснилось, что животное заражено бешенством. Теперь женщина проходит курс лечения от смертельной болезни, а специалисты уже в который раз просят людей быть бдительными.


На подъездах девятиэтажки по улице Огоренко свежие объявления — в связи с выявленным случаем бешенства жильцов близлежащих домов просят срочно привить всех имеющихся у них домашних животных.

Поднимаемся в квартиру, где еще недавно жил пес. Нам здесь не рады.

— Я ее сама спровоцировала на укус, капала капли в уши и сделала больно. Она просто защищалась, — оправдывает питомца хозяйка и кажется, не очень верит врачам. —  Да кто вам вообще сказал, что она была бешеной? — задает вопрос женщина и, не дожидаясь ответа, захлопывает перед нами дверь.


За подробностями направляемся к специалистам в городскую ветстанцию.

Как оказалось, эта история началась еще 19 июля. Жительница Речицы Татьяна подобрала на трассе изнеможенного пса. Привезла домой, отмыла, накормила, но плана оставлять питомца у женщины не было. А потому в этот же день она принялась искать для собаки хозяина — сфотографировала животное и выложила трогательные фото в соцсети.


Уже на следующий день на объявление откликнулась неравнодушная гомельчанка и забрала собаку. У нее она прожила примерно 10 дней.

— Животное поступило к новой хозяйке больным и ослабленным. Женщина самостоятельно колола собаке уколы, чтобы вылечить от кишечной инфекции, выхаживала. Однажды она ее укусила, а через три дня собака умерла. Пробы в лаборатории показали, что у животного было бешенство, — рассказывает и.о. главного ветврача Гомеля Дмитрий Астапенко.

Дальше по тревоге были подняты специалисты. Врачи спасали женщину, ветеринары проводили поголовную вакцинацию непривитых в округе домашних животных, работники Спецкоммунтранса производили тотальный отлов безнадзорных кошек и собак.

— Хозяйка утверждает, что собаку из дома не выпускала. Но так ли это на самом деле не знает никто. Поэтому очень важно провести весь комплекс мероприятий, — говорит Дмитрий Астапенко.


Опасения, считает специалист, не преувеличены. Бешенство — неизлечимая болезнь, от которой люди умирают в страшных муках. При этом заразиться можно элементарно — поцарапал кот, облизала собака или укусил подобранный на улице ежик. Если слюна больного животного попала на слизистую, а необходимые медицинские манипуляции произведены не были, то помочь человеку уже нельзя. Так, в октябре 2011 года от бешенства умерла 6-летняя минчанка. Девочка гостила в Гомеле у бабушки и ее укусила соседская собака. Укусы пришлись в голову — одно из самых опасных мест в плане заражения. Спасти малышку не удалось.

Если контакта с животным избежать не удалось, а именно после укуса, оцарапывания, ослюнения, нанесенных любым, даже внешне здоровым животным, необходимо:

— провести первичную обработку места контакта — тщательно промыть струей воды с мылом;

— при наличии раны — после промывания с мылом обработать края раны 5% настойкой йода;

— наложить стерильную повязку и немедленно (в течение суток после контакта) обратиться в медицинское учреждение. Только врач (хирург, травматолог) оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит, при необходимости, прививочный курс.

Очень важно одновременно с обращением к врачу принять (по возможности) меры в отношении животного — его необходимо изолировать и вызвать специалиста ветеринарной службы для консультации и организации наблюдения. За внешне здоровыми домашними животными (собаками или кошками) устанавливается ветеринарное наблюдение, срок которого составляет 10 дней с момента контакта.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

С тех пор смертельных случаев в стране не регистрировали, однако проблема бешенства не теряет своей актуальности.

По данным Министерства здравоохранения, за оказанием антирабической помощи по поводу укусов, оцарапывания и ослюнения кожных покровов в 2017 году обратилось более 20 тысяч белорусов. Число обратившихся за медицинской помощью вследствие контакта с животными, у которых бешенство подтверждено лабораторно, составило около 500 человек.

Кстати, Гомельская область — лидер в статистике бешенства. Так, в 2017 году здесь было в зафиксировано 133 случая. В самом Гомеле — 13.

Как правило бешенство передается по цепочке от дикого животного к домашнему, а затем — человеку. Поэтому пренебрегать правилами содержания питомцев — нарушение, за которое, кстати, есть вполне реальное наказание.

— С 25 июня вступили в силу новые Ветеринарно-санитарные правила профилактики, диагностики и ликвидации бешенства, которые обязывают иметь на животного ветеринарные документы, доставлять его не реже раза в год на профилактическую вакцинацию антирабической вакциной, выводить из квартиры только при наличии такой вакцинации. И самое главное — отловленные животные могут быть переданы новому хозяину только при наличии вакцинации от бешенства. — перечисляет Дмитрий Астапенко.

— То есть к этой женщине из Речицы, которая привезла гомельчанке непривитую собаку могут быть применены определенные меры?

— Сейчас этим вопросом, насколько я знаю, занимается милиция. Скорее всего, гражданку ждет административное наказание. Статья 15.38 КоАП предусматривает штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. Более того, за нарушение ветеринарных правил можно даже попасть под уголовную ответственность — есть соответствующая статья в УК. Согласно ей за нарушение ветеринарных или зоотехнических правил, повлекшее по неосторожности распространение заразных болезней животных либо причинение ущерба в крупном размере, предусмотрено даже лишение свободы на срок до двух лет.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле собака укусила свою хозяйку, а через несколько дней выяснилось, что животное заражено бешенством. Теперь женщина проходит курс лечения от смертельной...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Такого лет пять не было". В Могилевской области из-за погоды погибли рыба и часть урожая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика