Как молодому специалисту получить кредит от Борисовского исполкома?

Право на получение льготного кредита предоставлено выпускникам государственных учреждений образования и учреждений образования потребительской кооперации, получившим среднее специальное, высшее образование и приступившим к работе по распределению или направлению на работу (направленным для прохождения службы) не по месту жительства родителей или в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, согласно утверждаемому Правительством Республики Беларусь Перечню территорий (населенных пунктов и других объектов), относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, независимо от места жительства родителей, в организациях, финансируемых их бюджета, воинских частях, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, организациях потребительской кооперации, сельскохозяйственных организациях в течение 2-х лет после окончания этих учреждений образования.
Выпускники государственных учреждений высшего образования, получившие высшее образование по профилю образования «Здравоохранение», могут реализовать данное право в течение 2-х лет после прохождения интернатуры (стажировки).
Перечень документов,
необходимых для получения льготного кредита:
Письмо-ходатайство руководителя организации о выделении льготного кредита.
Копия диплома об окончании ВУЗа, ССУЗа (заверенная кадровой службой).
Копия направления на работу (заверенная кадровой службой).
Выписка из приказа о приёме на работу (зачислении на службу).
Копия паспорта (31, 32 страницы и прописка).
Копия свидетельства о рождении.
Справка о месте жительства родителей.
Справка или иной документ (копия договора о найме жилого помещения) о месте жительства молодого специалиста.
При необходимости документ, подтверждающий перемену фамилии.
Обращаться в отдел организационно-кадровой работы Борисовского районного исполнительного комитета по адресу: г.Борисов, ул.Чапаева, 6, каб.404, телефон 73 53 59.
http://borisov.minsk-region.by