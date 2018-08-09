Как молодому специалисту получить кредит от Борисовского исполкома?

Право на получение льготного кредита предоставлено выпускникам государственных учреждений образования и учреждений образования потребительской кооперации, получившим среднее специальное, высшее образование и приступившим к работе по распределению или направлению на работу (направленным для прохождения службы) не по месту жительства родителей или в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, согласно утверждаемому Правительством Республики Беларусь Перечню территорий (населенных пунктов и других объектов), относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, независимо от места жительства родителей, в организациях, финансируемых их бюджета, воинских частях, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, организациях потребительской кооперации, сельскохозяйственных организациях в течение 2-х лет после окончания этих учреждений образования.

Выпускники государственных учреждений высшего образования, получившие высшее образование по профилю образования «Здравоохранение», могут реализовать данное право в течение 2-х лет после прохождения интернатуры (стажировки).

Перечень документов,

необходимых для получения льготного кредита:

Письмо-ходатайство руководителя организации о выделении льготного кредита.

Копия диплома об окончании ВУЗа, ССУЗа (заверенная кадровой службой).

Копия направления на работу (заверенная кадровой службой).

Выписка из приказа о приёме на работу (зачислении на службу).

Копия паспорта (31, 32 страницы и прописка).

Копия свидетельства о рождении.

Справка о месте жительства родителей.

Справка или иной документ (копия договора о найме жилого помещения) о месте жительства молодого специалиста.

При необходимости документ, подтверждающий перемену фамилии.

Обращаться в отдел организационно-кадровой работы Борисовского районного исполнительного комитета по адресу: г.Борисов, ул.Чапаева, 6, каб.404, телефон 73 53 59.

http://borisov.minsk-region.by