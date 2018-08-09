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Красный Крест готовит волонтеров

10.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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На базе филиала Института переподготовки и повышения квалификации МЧС в Cветлой Роще прошла VII Международная школа по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации Белорусского общества Красного Креста.
В этом году обучение прошли команды национальных обществ Красного Креста из 10 стран мира, а также представители Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, МЧС, МВД, Международной организации по миграции, Фонда ООН в области народонаселения, Международной организации по миграции, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Фонда ООН в области народонаселения.
– Одним из главных мероприятий школы волонтеров стали полевые учения, которые длились целые сутки. В этом году они были посвящены вопросам организации помощи вынужденным переселенцам и мигрантам в условиях современных вызовов – волонтеры учились организовывать пункты временного размещения и транзитные лагеря для большого количества вынужденных переселенцев на фоне разыгранных дорожных аварий. Кроме этого, все участники школы прошли серию тренингов по спасению людей из труднодоступных мест и завалов, оказанию первой помощи большому числу пострадавших,
обучению действиям при химических и радиационных авариях, – рассказали корреспонденту «А» представители БОКК.

 
 
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В Борисовском районе прошла VII Международная школа по подготовке волонтеров Красного Креста
 
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