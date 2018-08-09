Красный Крест готовит волонтеров

На базе филиала Института переподготовки и повышения квалификации МЧС в Cветлой Роще прошла VII Международная школа по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации Белорусского общества Красного Креста.

В этом году обучение прошли команды национальных обществ Красного Креста из 10 стран мира, а также представители Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, МЧС, МВД, Международной организации по миграции, Фонда ООН в области народонаселения, Международной организации по миграции, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Фонда ООН в области народонаселения.

– Одним из главных мероприятий школы волонтеров стали полевые учения, которые длились целые сутки. В этом году они были посвящены вопросам организации помощи вынужденным переселенцам и мигрантам в условиях современных вызовов – волонтеры учились организовывать пункты временного размещения и транзитные лагеря для большого количества вынужденных переселенцев на фоне разыгранных дорожных аварий. Кроме этого, все участники школы прошли серию тренингов по спасению людей из труднодоступных мест и завалов, оказанию первой помощи большому числу пострадавших,

обучению действиям при химических и радиационных авариях, – рассказали корреспонденту «А» представители БОКК.