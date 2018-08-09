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Воспитанник ДЮСШ г. Столина — Даниил Бабич — играет в составе юношеской команды «БАТЭ»

10.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Воспитанник ДЮСШ г. Столина — Даниил Бабич — играет в составе юношеской команды «БАТЭ»

Юношеская команда «БАТЭ» – чемпион Беларуси среди юношеских (U-18) команд!
Тренеры Иван Мигаль и Виталий Рогожкин привели команду 2001 года рождения к золотым медалям первенства страны.
Своей игрой юные футболисты БАТЭ заслужили быть первыми.
В заключительной игре они обыграли «Шахтер» – 6:3. В матче, который уже ничего не решал в турнирной таблице. Зато решал для парней, потому что они всегда выходят играть на победу.
Вы спросите, какое отношение имеет борисовский «БАТЭ» к Столину? Самое, что ни есть прямое. Ведь в составе этой команды успешно играет наш земляк, воспитанник ДЮСШ г. Столина Даниил Бабич, который родился в Столине в 2001 году, учился в гимназии, а потом в СШ № 2. Здесь же постигал азы футбола у тренера Александра Невдаха.
– Во втором или третьем классе папа завёл меня в секцию по футболу к Александру Владимировичу Невдаху, — рассказывает Даниил, который ненадолго приехал домой, чтобы провести каникулы. – Сразу играл на позиции вратаря, но потом переквалифицировался в защитники. За многие годы учёбы в секции довелось побывать на различных международных турнирах – в Эстонии, Словакии. Много раз были в Украине. Также очень интересно было участвовать в традиционном турнире памяти первого директора гимназии Н. А. Ободовского.
В 2014 году, когда учился в восьмом классе, посчастливилось попасть на просмотр в солигорский «Шахтёр». Несколько дней тренировок в местной детской школе прошли успешно и я на следующие 2,5 года перебрался в город шахтёров. Жил с остальными ребятами на футбольной базе. «Шахтёр» – единственный клуб в Беларуси, который имеет свою базу, где живут ребята всех возрастов. А в сезоне 2015-2016 наша команда добилась значительного успеха – заняли в первенстве Беларуси среди юношеских команд второе место.
Потом отец договорился на просмотр в борисовский «БАТЭ». Я понимал, что эта команда моего возраста более сильная и перспективная. Конкуренции не боялся, наоборот. Хотел доказать себе, что я способен быть в числе сильнейших ребят. Параллельно проходил просмотр и в минском «Динамо», за который провёл три встречи и забил один гол бобруйской «Белшине». Но всё же мне было суждено закрепиться в «БАТЭ». Отыграл второй круг за будущих чемпионов и успел отличиться. По иронии судьбы единственный гол в том сезоне за новую команду был отправлен в ворота солигорского «Шахтёра». Нет, бывшие мои одноклубники из Солигорска ничего плохого в мой адрес не говорили, всё прошло хорошо. С некоторыми ребятами и сейчас общаюсь.
В этом году окончил обычную среднюю школу № 99 г. Минска Фрунзенского района. Из футболистов в классе был только один я. Да, ребята знали, за какой клуб я играю, но это не давало никаких привилегий. Со мной учились и другие спортсмены – пловцы, легкоатлеты.
Этим летом пристально следил за мировым первенством, которое проходило в России. Болел за сборную Испании, которая нравится своей игрой, где из года в год появляются новые футболисты мирового уровня. Жаль, но команда не смогла добиться успеха. А любимым футболистом является бразилец Марсело, который выступает за мадридский «Реал».
К слову, во время просмотра в минском «Динамо» и в борисовском «БАТЭ» в своих рядах Даниила Бабича, «левоногого» крайнего защитника, хотели видеть оба клуба. Но, взвесив все «за» и «против», Даниил решил влиться в структуру «БАТЭ». И не прогадал. Теперь Даниил – твёрдый игрок основы юношеской команды. Мечта Даниила – играть за сборную Беларуси и выступать в сильном первенстве. Всё в руках, вернее ногах, Даниила. И пусть у него всё получится, и в скором времени мы увидим его в составе взрослой команды.
Александр
НИКИФОРЕНКО
Защитник юношеской (U-18) команды «БАТЭ»

 
Теги: Минск
 
 
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Юношеская команда «БАТЭ» – чемпион Беларуси среди юношеских (U-18) команд! Тренеры Иван Мигаль и Виталий Рогожкин привели команду 2001 года
 
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