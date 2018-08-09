Вот такой замечательный подарок сделал детской поликлинике Столинской ЦРБ и её посетителям местный художник Сергей Мисюн, который украсил своей тематической картиной целую стену.
Фото Лилии ГУЩА
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Художник Сергей Мисюн украсил своей картиной стену в детской поликлинике Столинской ЦРБ
10.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся
Вот такой замечательный подарок сделал детской поликлинике Столинской ЦРБ и её посетителям местный художник Сергей Мисюн, который украсил своей тематической картиной целую стену.
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Вот такой замечательный подарок сделал детской поликлинике Столинской ЦРБ и её посетителям местный художник Сергей Мисюн, который украсил своей тематической
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