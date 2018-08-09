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«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат

10.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат

Сегодня в Уваровичах состоялся круглый стол, на котором подвели итоги реализации местной инициативы проекта «Содействие развитию на местном уровне в республике Беларусь», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН.

В рамках реализацию инициативы учреждение освоило порядка 30 тыс. евро, 26 из них – деньги европейцев, 4 тыс. – собственные средства. Благодаря помощи Европейского Союза у учреждения появились современный телевизор, ноутбук, колонки и кисти, нити для вышивания и рисования, а у постояльцев – возможность заниматься в творческом кружке. Однако значительная часть денег направлена на благоустройство самой территории: проведена подсыпка, установлены беседки, лавочки, шезлонги,  разбиты клумбы, где уже цветут цветы. Для развития кружка трудовой направленности приобретены и установлены теплицы, которые уже дают урожай.

Как видим, первые «плоды» такое сотрудничество уже принесло, но на этом учреждение останавливаться не собирается: дом-интернат намерен вновь принимать участие в конкурсе.

«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат
«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат
«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат
«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат
«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат
«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат
«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат
«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат
«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат
«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат
«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат
«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат
«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат
«Первые плоды», или Как деньги европейцев преобразили дом-интернат

 
 
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Сегодня в Уваровичах состоялся круглый стол, на котором подвели итоги реализации местной инициативы проекта «Содействие развитию на местном уровне...
 
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