



В числе передовиков Михаил Дроздов из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Именно ему первому покорился рубеж по перевозке полутора тысяч тонн зерна от комбайна на зерноток. Уже утром 8 августа на автомобиле МАЗ-555142 он перевез 1572 тонны, а на утро 10 августа, преодолел отметку в 1698,8 тонны.

Это не первая трудовая победа опытного водителя, стаж которого в хозяйстве насчитывает 35 лет. Он не раз был в лидерах трудового соревнования среди водителей района, занятых на отвозке зерна. Настоящие трудовые рекорды в пору уборки зерновых культур ставит Михаил Николаевич уже более 15. лет. Безусловно, таких значимых показателей добивается только тот, кто, не считаясь с личным временем, всего себя отдает делу, трудится на пределе сил, осознавая значимость и ответственность каждого, кто занят на жатве. К слову, наш передовик не только отличный работник, но и прекрасный семьянин, отец троих сыновей. Старший сын тоже работает водителем, но в районном отделе по чрезвычайным ситуациям, а двое младших учатся в Горецкой сельскохозяйственной академии.





В тот же день ряды лидеров на отвозке зерна нового урожая пополнил Владимир Фесько из КСУП «Кривск», перевезший на утро 8 августа 1542 тонны, а утром 10 августа он выбился в лидеры и перевез 1769,6 тонны.

Уроженец д. Пристанское, что на Брагинщине, Владимир Павлович после аварии на Чернобыльской АЭС обрел вторую родину на Будакошелевщине в д. Бацунь. Водитель со стажем, он порядка 40 лет крутит баранку, из них почти 10 трудится здесь. В лидерах на перевозке зерна от комбайна третий год.

К слову, список лидеров уборочной страды среди водителей растет. Так, 10 августа полуторатысячный рубеж перешагнули водители из ОАО «Юбилейный-Агро» Игорь Лагодич и Николай Устиненко.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.