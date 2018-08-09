ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В числе передовиков Михаил Дроздов из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»

10.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A
В числе передовиков Михаил Дроздов из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»
Михаил Дроздов

В числе передовиков Михаил Дроздов из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Именно ему первому покорился рубеж по перевозке полутора тысяч тонн зерна от комбайна на зерноток. Уже утром 8 августа на автомобиле МАЗ-555142 он перевез 1572 тонны, а на утро 10 августа, преодолел отметку в 1698,8 тонны.

Это не первая трудовая победа опытного водителя, стаж которого в хозяйстве насчитывает 35 лет. Он не раз был в лидерах трудового соревнования среди водителей района, занятых на отвозке зерна. Настоящие трудовые рекорды в пору уборки зерновых культур ставит Михаил Николаевич уже более 15. лет. Безусловно, таких значимых показателей добивается только тот, кто, не считаясь с личным временем, всего себя отдает делу, трудится на пределе сил, осознавая значимость и ответственность каждого, кто занят на жатве. К слову, наш передовик не только отличный работник, но и прекрасный семьянин, отец троих сыновей. Старший сын тоже работает водителем, но в районном отделе по чрезвычайным ситуациям, а двое младших учатся в Горецкой сельскохозяйственной академии.

В числе передовиков Михаил Дроздов из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»
Владимир Фесько

В тот же день ряды лидеров на отвозке зерна нового урожая пополнил Владимир Фесько из КСУП «Кривск», перевезший на утро 8 августа 1542 тонны, а утром 10 августа он выбился в лидеры и перевез 1769,6 тонны.

Уроженец д. Пристанское, что на Брагинщине, Владимир Павлович после аварии на Чернобыльской АЭС обрел вторую родину на Будакошелевщине в д. Бацунь. Водитель со стажем, он порядка 40 лет крутит баранку, из них почти 10 трудится здесь. В лидерах на перевозке зерна от комбайна третий год.

К слову, список лидеров уборочной страды среди водителей растет. Так, 10 августа полуторатысячный рубеж перешагнули водители из ОАО «Юбилейный-Агро» Игорь Лагодич и Николай Устиненко.

Ирина ПАЛУБЕЦ.
Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В числе передовиков Михаил Дроздов из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Именно ему первому покорился рубеж по перевозке полутора тысяч тонн...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле женщина по объявлению приютила собаку, а та оказалась бешеной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика