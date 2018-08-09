Приятно учить того, кто хочет учиться





«Напишите, пожалуйста, что я очень благодарна всему коллективу хирургического отделения за их отношение ко мне, за то, что учат и помогают. Я так рада, что попала на сестринскую практику именно в Глусскую больницу. Многие мои сокурсники на практике маются без дела и слоняются из угла в угол, просто из-за того, что от них элементарно отмахиваются. Я же за месяц в хирургическом отделении многому научилась, многое узнала», — с таких слов начался наш разговор со студенткой лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета, а в недавнем прошлом — выпускницей Глусской СШ № 1 Мариной Голуб.

Марина отучилась три курса, три еще впереди, потом интернатура… В общем, чтобы стать врачом, путь надо пройти немалый. Месяц сестринской практики — один из маленьких его этапов, но взять от него Марина старается по максимуму. Под контролем старшей медсестры практикантка делает внутримышечные инъекции, перевязки, ставит капельницы, ей уже приходилось доставать клеща…

Марина вспоминает, как чуть не потеряла сознание, когда студентов в первый раз отвели на операцию в одной из минских больниц. Поэтому, когда в Глуске ей разрешили поприсутствовать на операции, очень переживала, что не справится с волнением и собой. Но обошлось без казусов. Наблюдая, как за операционным столом работает хирург, тем более такой опытный, как Владимир Александрович Тисиневич, можно многое для себя почерпнуть, говорит Марина, поэтому теперь она старается не пропустить ни одной операции, которые проводятся в отделении. Была уже на нескольких операциях по поводу паховой грыжи, геморроя, тромбоза, по удалению липом.

Старшая медсестра хирургического отделения Инна Карпович очень довольна своей практиканткой: «По активности, по трудолюбию, по отзывчивости, по стремлению к работе — высший балл. Эта девочка действительно хочет всё узнать, всё уметь, а если человек хочет учиться — его приятно учить».

О. ПЕТРОВА

Фото А. АВТУХОВОЙ