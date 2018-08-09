Отделение ГАИ Лоевского РОВД информирует

С 30 июля по 20 августа на территории Гомельской области проводятся мероприятия совместно с представителями Транспортной инспекции по Гомельской области, направленные на выявление фактов несоблюдения режима труда и отдыха водителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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С 4 по 14 августа на Гомельщине проводится профилактическое мероприятия «Пьяному и бесправному не место за рулем!»

В ходе данного профилактического мероприятия будет усилен контроль за физическим состоянием водителей, управляющих транспортными средствами, в ходе специальных рейдовых мероприятий, будут выявляться лица, управляющих транспортом не имея права управления, нетрезвых водителей, в том числе и в агропромышленном комплексе, наряды дорожно-патрульной службы будут максимально приближены к местам массового отдыха, увеселительным и развлекательным заведениям.

В соответствии с изменениями Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Республики Беларусь от 24 октября 2013 года усилена ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения: размер штрафа составляет от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортным средством на 3 года, также за употребление алкоголя до необходимой проверки, в том числе и после совершения ДТП, водителю придется оплатить штраф в размере от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортным средством на три года.

Если лицо управляло транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, либо передало управление транспортным средством такому лицу либо отказалось от прохождения проверки (освидетельствования), повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то в отношении такого лица возбуждается уголовное дело по ст.3171 УК Республики Беларусь. Кроме того, согласно ч.6 ст.61 УК Республики Беларусь, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 3171 УК Республики Беларусь (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

Первый заместитель начальника ОВД Лоевского райисполкома Д.Н. Марченко.