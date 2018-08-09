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"Хотелось бы не выпадать из жизни". Прокурор по делу Чалого просит для обвиняемых реальные сроки

10.08.2018 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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В суде Центрального района Минска продолжается процесс по делу Сергея Чалого. В избиении экономиста и его друга Анатолия Соколовского обвиняют двоих мужчин. Потерпевшие просят не лишать обидчиков свободы.


Сергей Чалый с адвокатом перед процессом. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Обвиняемые — Кирилл Довнар и Александр Рублев. По версии прокурора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они избили экономиста Сергея Чалого и его друга Соколовского. Причину конфликта Александр Рублев пояснил так: его жене надо было в туалет. Он попросил Чалого с другом отойти в сторону, те же высказались некорректно в адрес девушки — и началось. Обвиняемые вину признают частично, не соглашаясь с тем, что все произошло «из хулиганских побуждений».

Поддержать обвиняемых на заседание пришли близкие. С собой у них были дорожные сумки и чехол с удочками. Прения начали чуть позже запланированного, однако Сергей Чалый все равно не успел.

— Попал на такси в аварию, — заходя в зал судебных заседаний, пояснил он опоздание.

— К словам обвиняемых, что в их действиях не было хулиганского умысла, стоит относиться критически, — отметила во время судебных прений гособвинитель. У адвоката Александра Рублева позиция другая.

— К словам потерпевших также стоит относиться критически, — подчеркнула она. — Везде в медицинских документах указано, что они в тот вечер находились в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на это, гособвинение просит назначить Александру Рублеву 3 года в ИК общего режима, а Кириллу Довнару — 3 года исправительного учреждения открытого типа.

Потерпевшие же просили не наказывать обидчиков «реальным лишением свободы», но при этом удовлетворить их гражданские иски.

Иск Анатолия Соколовского — 500 рублей морального вреда солидарно с обоих обвиняемых. Сергея Чалого — 5000 рублей солидарно с обоих обвиняемых.

— Он обосновывает это тем, что полтора месяца испытывал боль и дискомфорт, — озвучил позицию Сергея Чалого его адвокат. — По фотографиям и в описании заключения экспертизы видно, что у него имелись многочисленные повреждения в области лица. Так как его деятельность связана с телевидением, он не мог появляться на работе.

Экономист «длительное время испытывал физическую боль», отметил защитник, а когда показывался на улице, «у него были определенные нравственные страдания».


Александр Рублев и Кирилл Довнар. По словам гособвинителя, Рублев ранее был судим за хулиганство, а Довнар «за совершение преступлений против собственности». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В последнем слове Александр Рублев еще раз извинился перед Чалым: «Раскаиваюсь в содеянном».

— У меня есть супруга, семья, работа, мои услуги требуются организации, — перечислил он. — Хотелось бы не выбывать из жизни. Погасить тот же долг.

С извинений начал последнее слово и Кирилл Довнар. Просил суд строго его не наказывать, говорил, что на работе ему предложили должность, и он собирается поступать в университет. Вину перед Соколовским признал, отметив, что они по этому поводу встречались и общались.

— Он (Соколовский. — Прим. TUT.BY) претензий не имел. Сказал, что дружбу с Сергеем водить больше не намерен, потому что уже попадал в такую ситуацию, — продолжил свою речь Кирилл Довнар. — С иском Соколовского согласен.

А вот в отношении претензий Сергея Чалого у него есть вопросы.

— 5000 белорусский рублей… Если бы я располагал такой суммой, я бы помог ребенку с онкологией, а не отдал бы этому человеку, — высказал он свою позицию.

По словам обвиняемого, они не раз пробовали выйти на контакт с экономистом, но тот не соглашался.

— Он хочет, чтобы нас наказали и получить моральный ущерб, — эмоционально отметил Довнар. — Как мы видим в ходе судебного следствия, запрос его барский.

Приговор по этому делу озвучат в понедельник, 13 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Центрального района Минска продолжается процесс по делу Сергея Чалого. В избиении экономиста и его друга Соколовского обвиняют двоих мужчин.
 
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