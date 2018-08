22 августа. Пинковичи. Присоединяйтесь к фестивалю малых рек!

Первый трансграничный Фестиваль малых рек Беларусь — Украина пройдёт в Пинском районе уже 22 августа. Присоединяйтесь к эко-празднику всей семьей!

Фестиваль проходит в рамках проекта “Трансграничные водные инспекторы”. Инициатива направлена на сохранение малых рек бассейна Припяти, которые протекают в Пинском (Беларусь) и Любешовском (Украина) районах.

На фестивале будет некогда скучать и детям, и взрослым. На протяжении праздника для гостей будут работать несколько площадок. Вместе с уличным художником Bazinato гости создадут эко-инсталляцию. На мастер-классах каждый и каждая научатся делать экологичные украшения из травы и сена, смогут отправить открытку по “зелёной” почте и сделать единственную и неповторимую эко-сумку.

Параллельно с конкурсами и мастер-классами пройдёт концерт белорусских и украинских музыкальных групп. На празднике выступят РСП (BY), Recha (BY), Vibeclub (BY), Явар і каліна (BY), Колір (UA), One Light Inside (UA).

Фестиваль пройдёт в деревне Пинковичи, на стадионе по улице Звёздной, 12. Начало — в 14:00.

Этот праздник завершит трансграничный летний лагерь, который пройдёт с 16 по 21 августа в деревне Каллауровичи. В лагере примут участие 200 школьников из Пинского и Любешовского районов. Эти ребята и девочки станут участниками 20 общественных экологических постов и будут следить за состоянием малых рек Припяти в населённых пунктах, где живут.

Инициатива “Трансграничные водные инспекторы” софинансируется Европейским союзом в рамках Программы территориального сотрудничества Беларусь — Украина. Проект реализуют Пинский районный исполнительный комитет и Фонд “Интеракция” с белорусской стороны и с украинской — Любешовская районная общественно-экологическая организация “Мир вокруг нас” вместе с Отделом образования, молодежи и спорта Любешовской районной государственной администрации.

Содержание настоящей публикации является предметом исключительной ответственности Местного фонда содействия развитию международного диалога и сотрудничества «Интеракция» и никаким образом не может отражать официальной позиции Европейского Союза.

Контакты:

Светлана Поддубная, менеджер проекта, +375 29 383 59 83 (моб.),

+375 17 280 13 30 (раб.); poddubnaya@eu-belarus.net

Диана Ляшкевич, менеджер по визуализации и коммуникации,