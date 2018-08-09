10 воспитанниц Сморгонской СДЮШОР отдохнули в литовском лагере «Энергетикас»

С 30 июля по 5 августа десять воспитанниц Сморгонской СДЮШОР отдыхали в литовском лагере «Энергетикас» в поселке Швянтойи рядом с Палангой.







Воспитанницы Сморгонской СДЮШОР в литовском лагере «Энергетикас».

Надолго запомнится девочкам-баскетболисткам посещение дельфинария, конкурсы «Мисс баскетбол» и «Мисс Лето – 2018», где нужно было проявлять не только свою подготовку, но и общую эрудицию. По результатам конкурса «Мисс Лето - 2018» звание летних красавиц было присвоено сразу двум участницам: Арианне Юрченко и Ольге Тригрибцевой. Приз «Мисс баскетбол» достался Алесе Тальковской.

Самым запоминающимся стало посещение моря. Теплая вода, полный штиль, прекрасное солнышко помогли юным баскетболисткам улучшить свое умение плавать. Огромную пользу для здоровья оказали пробежки по 3 км вдоль моря по утрам. Вечером воспитанницы Валерия Юрченко совершенствовали свое спортивное мастерство на баскетбольной площадке и укрепляли физическую подготовку на тренажерной площадке.

Соб. кор.