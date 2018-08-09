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В Гродно директор турфирмы проиграла на ставках деньги клиентов. Возбуждено уголовное дело

10.08.2018 15:33 — Новости Общества | Tut.by  
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31-летняя жительница города являясь директором туристической фирмы, проиграла деньги клиентов в ставках на спорт. От ее действий пострадало пять человек, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Женщина зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью по оказанию услуг в сфере отдыха в апреле этого года. Какое-то время она работала, не нарушая закон. К июню у нее накопились личные долги. Девушка решила воспользоваться средствами клиентов, которые они отдали ей за путевки.

Взятую из кассы сумму, а это порядка 25 тысяч белорусских рублей, она хотела преумножить, поставив несколько ставок на теннис. Прогнозы, к ее сожалению, не сбылись, средств залатать очередной финансовый пробел не оказалось, а в милицию стали обращаться недовольные граждане.

На руках у них были выданные турфирмой документы, но на отдых они выехать не смогли. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «присвоение либо растрата».

 
 
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31-летняя жительница города являясь директором туристической фирмы, проиграла деньги клиентов в ставках на спорт. От ее действий пострадало пять человек.
 
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